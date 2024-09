3 Mini PC economici a meno di 120€: il meglio di oggi su Amazon

Ecco una carrellata di Mini PC economici da mettere sulla scrivania: ne proponiamo tre modelli sotto i 120 euro, da marchi come Beelink, Minisforum e Fujitsu. Ognuno scelga quello che preferisce, in base alle specifiche integrate e alla destinazione d’uso.

Beelink, Minisforum e Fujitsu: 3 Mini PC economici

Iniziamo con Beelink T5 che fa del design ultra-sottile uno dei suoi punti di forza. Sotto la scocca nasconde una CPU Intel N4020, GPU Intel UHD, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, Wi-Fi e Bluetooth. Puoi essere tuo al prezzo di soli 105 euro.

Appartenente alla gamma EliteMini, Minisforum N40 a 119 euro è un ottimo compromesso per questa fascia di mercato. Le specifiche sono in linea con quelle del precedente.

Chiudiamo con un modello ricondizionato: si tratta di Fujitsu Esprimo Q556, proposto al prezzo di soli 99 euro e con un anno di garanzia. Ha dalla sua un processore Intel Core, 8 GB di RAM e un’unità SSD da 240 GB. Dai uno sguardo alla scheda completa per gli altri dettagli.

In tutti i casi è possibile contare sulla spedizione gratuita, a carico di Amazon, con la consegna immediata o al più tardi in pochi giorni se si effettua l’ordine in questo momento.