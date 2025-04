Logitech M240: mouse bluetooth silenzioso in offerta a soli 14,99 euro (-50%)

Logitech M240 è un mouse bluetooth silenzioso, compatto e facilmente portatile dalla lunga durata della batteria che oggi puoi acquistare su Amazon al prezzo eccezionale di soli 14,99 euro invece di 29,99.

Mouse Logitech M240: silenzioso, wireless e compatto

Logitech M240 si connette al volo via bluetooth senza utilizzare adattatori ed è silenziosissimo: riduce del 90% il rumore del clic rispetto ai mouse tradizionali, ideale se lavori in ufficio, in biblioteca o semplicemente non vuoi dare fastidio a chi ti sta accanto.

Ergonomico e pensato per adattarsi perfettamente sia a destri che a mancini, lo metti in borsa e nello zaino e lo porti ovunque sempre con te. La batteria dura fino a 18 mesi mentre la compatibilità totale è garantita su Windows, macOS, ChromeOS, Linux, Android e iPadOS.

Un mouse affidabile, silenzioso e pronto all’uso: acquistalo a soli 14,99 euro.