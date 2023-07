3 modi per accedere a Disney+ dall'estero

Se stai leggendo questo articolo probabilmente viaggi molto o stai per partire per le fatidiche vacanze con la famiglia. Qualunque sia la tua situazione attuale, vuoi capire come continuare a utilizzare Disney+ anche quando ti trovi all’estero e, probabilmente, non riesci ad accedere alla piattaforma a cui sei abbonato come vorresti. Esistono 3 modi. Il primo è quello di affidarsi a NordVPN, oggi in offerta speciale.

Diciamo NordVPN e non una VPN qualsiasi perché è l’unica a garantire server sempre aggiornati che riescono in maniera efficace ad aggirare i blocchi regionali delle app di streaming. Una volta installata la sua app ufficiale devi attivarla ed entrare nella sezione dedicata ai server. Ce ne sono circa 5700, tutti di sua proprietà. In questo caso seleziona un server italiano che cambia la tua posizione virtuale e ti permette l’accesso alla piattaforma.

Il vantaggio di questo metodo è che puoi vedere tutti i contenuti che vuoi, senza limitazioni né georestrizioni, ovunque tu sia come se fossi in Italia. Tra l’altro puoi farlo in streaming e non sei obbligato a effettuare il download dei contenuti che pensi di vedere. Questo è il secondo modo che ti permette di godere del tuo abbonamento anche dall’estero. Il vantaggio è che non hai bisogno di connessione dati, ma lo svantaggio è occupi spazio sui dispositivi e poi potresti perderti un contenuto uscito proprio nei giorni in cui ti trovi all’estero.

Disney+ dall’estero: non perdere i tuoi contenuti preferiti

Quindi è chiaro che, se vuoi vedere tutti i tuoi contenuti preferiti su Disney+ dall’estero come in Italia, devi installare NordVPN sui tuoi dispositivi. Tuttavia c’è anche un terzo e ultimo modo per accedere alla piattaforma. Approfittare dei contenuti disponibili nel Paese o nella zona geografica in cui ti trovi. Ricordati che nell’Unione Europea è disponibile la Portabilità Transfrontaliera che garantisce l’accesso alla piattaforma entro i confini UE.

Il vantaggio di utilizzare NordVPN non riguarda solo la possibilità di guardare contenuti senza limiti né georestrizioni da qualsiasi parte del mondo. I suoi server, infatti, forniscono una larghezza di banda illimitata che garantisce uno streaming senza buffering e quindi più stabile, veloce e senza interruzioni, anche in qualità 4K e Ultra HD.

