3 motivi per usare un dominio .SHOP per il tuo e-commerce

I domini .SHOP sono una tra le estensioni generiche di primo livello da poco rese disponibili. È un ottimo modo per dare alla tua azienda o attività commerciale online un’identità unica, in un mondo già saturo di realtà che cercano di spiccare sulle altre. Lanciata nel 2016, è diventata nel giro di pochi anni molto popolare, tanto da raggiungere nel 2021 un milione di registrazioni attive.

Quali sono i vantaggi di un dominio .SHOP?

L’e-commerce è uno dei settori in più rapida ascesa online. Se sei già salito sul “carro” o stai pensando di entrarne a far parte, un dominio .SHOP non può assolutamente mancare nel tuo e-commerce. Perché? Ecco 3 motivi.

1. Il dominio .SHOP è semplice da ricordare

Prima regola del business: far sì che l’utente si ricordi di te. Se passi inosservato, sarà più difficile far crescere il tuo bacino di utenza. .SHOP, composto da soli quattro caratteri, è breve, immediato e semplicissimo da ricordare. In più si tratta di una parola riconosciuta a livello globale: tutti associamo la parola “shop” a un negozio.

2. Fa bene alla SEO

Avere una specifica estensione di dominio contribuirà a migliorare il posizionamento di un sito web sui principali motori di ricerca. Due i fattori coinvolti: l’UX, ovvero l’User Experience, e la SEO, l’ottimizzazione per i motori di ricerca. UX, SEO e dominio sono elementi molto più connessi di ciò che pensi, poiché gli utenti che vedranno il dominio .SHOP sapranno esattamente su cosa stanno facendo clic. Utile per attirare nuovi clienti. Inoltre, la struttura dell’URL è estremamente importante per la SEO, dove la keyword “shop” viene ancor più potenziata.

3. È conveniente

Quando si tratta di acquistare un gTLD, optare per un dominio diverso da .com o .it può risultare una scelta molto più economica. È anche più probabile che tu possa acquistare il nome di dominio completo scegliendo un’estensione .SHOP, piuttosto che uno dei più popolari gTLD.

Dove registrare un dominio .SHOP a pochi euro

Se hai intenzione di aprire un negozio online sfruttando tutti i vantaggi di marketing, posizionamento e SEO che conseguono un dominio .SHOP, Serverplan ha attivato una speciale promozione. Tutti i nuovi clienti, per il primo anno, potranno registrare il dominio a soli 2 euro (+IVA) all’anno anziché 39 euro. Un’occasione assolutamente da non perdere per investire e al tempo stesso risparmiare durante il primo, fondamentale, anno di crescita di un e-commerce.

Ogni dominio registrato con Serverplan include, in omaggio:

1 casella da 1GB

Webmail

Antivirus e antispam

Gestione DNS

Redirect

Mail Forward

Blocco Dominio

Registrazione nameservers

Privacy

E se vuoi arricchire il tuo nuovo dominio .SHOP per ottenere il massimo, puoi affiancarlo a uno dei piani hosting messi a disposizione da Serverplan: un’ottima soluzione per risparmiare, mantenendo un alto livello di qualità. In più, gran parte dei piani include la registrazione di un dominio gratuito per sempre. Accedi alla promozione attraverso questo link e registra il tuo primo dominio .SHOP a soli 2 euro all’anno.

