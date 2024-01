3 motivi per scegliere IObit Malware Fighter 11 PRO come antivirus

Dotarsi di un antivirus per proteggere i propri dispositivi ormai è essenziale e necessario. Non è più un’opzione mettere al sicuro i propri dati personali e sensibili dalle minacce online e offline. Ovviamente è necessario scegliere la soluzione migliore che non sempre è quella al prezzo più alto. Infatti, ci sono opportunità di risparmio che integrano funzionalità all’avanguardia. Come IObit Malware Fighter 11 PRO, oggi in super offerta a soli 21,99 euro.

Sono 3 i motivi per cui dovresti scegliere questa soluzione di sicurezza informatica per i tuoi dispositivi. Primo, ha un motore anti-virus Bitdefender che impedisce a oltre 209 milioni di minacce alla sicurezza di infettare e danneggiare il tuo dispositivo. Secondo, ha la Protezione Intelligente che analizza i comportamenti dei virus per riconoscerli subito e bloccarli velocemente. Inoltre, individua le attività dannose da parte di qualsiasi programma per evitare che hacker assumano il controllo dei tuoi dispositivi.

Terzo, questo antivirus integra una Difesa Ransomware Rafforzata combinando l’esclusivo motore anti-ransomware con la Cassetta di Sicurezza per garantire che tutti i tuoi file importanti siano sicuri agli accessi non autorizzati e agli attacchi. Davvero niente male vero? Eppure per IObit Malware Fighter 11 PRO non è finita qui. Scopri gli ulteriori benefici di questa soluzione.

Antivirus IObit Malware Fighter 11 PRO: tutti gli altri benefici

IObit Malware Fighter 11 PRO è un antivirus evoluto che integra tantissime funzionalità per la tua sicurezza e privacy. Attivandolo ottieni un sistema sicuro che protegge i tuoi dati personali e le tue informazioni sensibili da qualsiasi pericolo o attacco potenziale prima che si verifichi. Vediamo tutti i benefici di questo software. Per quanto riguarda la sicurezza del dispositivo:

Anti-malware con ultimo database malware di IObit

Rileva e rimuovi precisamente oltre 209.000.000 minacce con i motori di Bitdefender e IObit.

Protezione di base in tempo reale contro i comportamenti maligni

Protezione completa in tempo reale per la massima sicurezza del PC

Previene gli attacchi ransomware come WannaCry, NotPetya durante il processo di avvio

Protegge la tua webcam dagli accessi non autorizzati

Previene le infezioni da virus tramite unità USB

Rileva i processi dannosi in esecuzione nella RAM

Analizza il comportamento dei virus per riconoscerli e bloccarli con maggiore velocità

Scansione fino al 130% più veloce per rilevare rapidamente le minacce attive

Scansiona le minacce nascoste nei file compressi o nei pacchetti d’installazione per garantire un download sicuro

In merito a protezione dei dati personali:

Arresta i ransomware che tentano di crittografare i tuoi file importanti

Nessuno può accedere ai tuoi dati personali senza le password.

Protegge le tue cartelle e multipli tipi di file contro gli attacchi ransomware

Per quanto riguarda la tua sicurezza online:

Protezione automatica della privacy online con anti monitoraggio per il browser

Anti-mining delle criptovalute e blocco dei pop-up pubblicitari per una navigazione più sicura e pulita

Protezione homepage e DNS migliorata

Protezione dell’email dagli attacchi diffusi via email come phishing, spam, collegamenti malevoli, allegati dannosi e tentativi di truffa

