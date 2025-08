3 serie tv divertenti su Disney+ per non annoiarsi in vacanza

Tornare in hotel dopo un’intensa giornata può risultare faticoso, soprattutto a livello mentale. Dopo la doccia e una prima ricerca per il ristorante in cui cenare, rimane sempre quell’ora in cui non si sa bene cosa fare. Per scongiurare il rischio di annoiarsi, anche dopo cena, ecco tre serie tv divertenti disponibili su Disney+. Per vederle occorre avere un piano attivo: il più economico è pari a 5,99 euro al mese senza alcun tipo di vincolo.

Abbott Elementary

La città di Philadelphia ospita la Abbott Elementary, la scuola elementare più famosa della televisione. A differenza di quello che succede quasi sempre, i protagonisti stavolta sono gli insegnanti. Guidati dalla vulcanica Janine, interpretata da Quinta Brunson, devono fare i conti con le comuni problematiche di una scuola: dai tagli ai fondi decisi dall’amministrazione ai rapporti conflittuali con i genitori dei ragazzi. La serie, vincitrice di quattro Emmy e tre Golden Globe, è disponibile in esclusiva su Disney+, dove quest’anno è arrivata alla quarta stagione.

Only Murders in the Building

Tre sconosciuti, accomunati dalla passione per un podcast True Crime e dall’abitare nello stesso condominio di New York, iniziano a indagare sulla morte misterioso di un loro vicino di casa, ritrovandosi poco dopo coinvolti nel caso. Ideata da Steve Martin e John Hoffman, ha per protagonisti Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, interpreti dei tre sconosciuti appassionati di cronaca nera. Su Disney+ sono disponibili le prime quattro stagioni, la quinta – che segnerà anche il ritorno di Meryl Streep – è attesa per l’autunno di quest’anno.

Boris

René Ferretti insieme alla sua troupe tornano in scena per assistere alle riprese di una serie televisiva incentrata sulla vita di Gesù. La fantomatica serie è prodotta da Stanis e Corinna, ora marito e moglie. Uscita tre anni fa sulla piattaforma Disney+, la quarta stagione di una delle serie italiane più amate di sempre è da recuperare subito.