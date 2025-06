3 Serie TV da guardare sotto l'ombrellone su Apple TV+

Se hai un abbonamento attivo ad Apple TV+ sarai felice di sapere che ci sono 3 serie TV da guardare sotto l’ombrellone questa settimana! Se ancora non hai un abbonamento attivo con questa piattaforma di altissima qualità non perdere altro tempo. Attivalo subito approfittando della promozione disponibile per i nuovi clienti.

Un incredibile catalogo di vere e proprie opere d’arte tutte da guardare ti sta aspettando. Cosa c’è di meglio da fare sotto l’ombrellone, in vacanza o durante un weekend di relax, se non guardare qualche serie TV avvincente, in grado di tenere chiunque incollato davanti allo schermo?

Apple TV+: 3 serie TV da vedere assolutamente

Apple TV+ offre un mondo di intrattenimento speciale a un prezzo davvero competitivo. Abbonati subito grazie all’offerta disponibile per i suoi nuovi clienti. Hai 7 giorni di prova gratuita per gustarti queste 3 serie TV da goderti sotto l’ombrellone.

Surface – 2 stagioni Mystery, Drammatico Ambientata in un mondo totalmente nuovo, la seconda stagione di “Surface” vede Sophie (Gugu Mbatha-Raw) tornare nella sua Londra per scoprire i segreti del suo passato. Dopo aver subito un trauma che l’ha privata dei suoi ricordi, Sophie segue i pochi indizi a sua disposizione, e sfrutta le sue vaste risorse rubate per inserirsi nell’élite della società britannica scoprendo un possibile legame con una bella ereditiera. Ma tutto cambia quando un giornalista la contatta all’improvviso e Sophie si rende conto che stavano lavorando insieme per portare alla luce uno scandalo scioccante che coinvolge le persone pericolose a cui si è avvicinata.

– 2 stagioni Jane – 3 stagioni Per tutta la famiglia Jane è una giovane ambientalista di 9 anni con la missione di salvare gli animali in via di estinzione. Grazie alla sua fervida immaginazione, Jane coinvolge i suoi migliori amici David e Greybeard lo scimpanzé in avventure epiche per proteggere gli animali selvatici di tutto il mondo perché, come afferma il suo idolo, la dottoressa Jane Goodall: “Solo se comprendiamo, ci preoccupiamo. Solo se ci preoccupiamo, possiamo aiutare. Solo se aiutiamo, loro potranno essere salvati”.

– 3 stagioni Prime Target – 1 stagione Thriller “Prime Target” ha come protagonista un giovane e brillante matematico, Edward Brooks (interpretato da Leo Woodall), che è sul punto di fare una grande scoperta. Se riuscirà a individuare uno schema dei numeri primi, avrà in mano la chiave di tutti i computer del mondo. Ben presto, inizia a rendersi conto che un nemico invisibile sta cercando di annientare la sua idea, e questo lo fa entrare nell’orbita di Taylah Sanders, un’agente governativa (interpretata da Quintessa Swindell) incaricata di osservare e riferire sul comportamento dei matematici. Insieme iniziano a ricomporre i pezzi di una pericolosa cospirazione ai danni di Edward.

– 1 stagione