3 Serie TV imperdibili su Disney+ da vedere in questi giorni

Disney+ è una delle piattaforme di streaming live e on demand più esclusive. Con un catalogo ricchissimo, è in grado di soddisfare i gusti dai più grandi ai più piccoli. Ci sono 3 serie TV imperdibili da vedere in questi giorni che ti incolleranno davanti allo schermo e che stanno facendo parlare molto la critica. Se ancora non lo hai fatto, approfitta dell’ottimo prezzo per abbonarti a questo servizio.

A partire da soli 5,99 euro al mese puoi accedere alla casa di Disney, Star Wars, Marvel, Pixar, Star e National Geographic. Niente male davvero! Ogni mese tantissime novità arrivano a catalogo per arricchire i contenuti disponibili tra film, serie, docuserie, documentari e show.

Disney+: 3 serie da non perdere

Vediamo quindi quali sono le 3 serie disponibili su Disney+ che non puoi assolutamente perdere e che puoi guardare in questi giorni da solo o con la tua famiglia.

La vita segreta delle mogli mormoni, stagione 2

In questa seconda stagione, approfondiamo ulteriormente le complesse dinamiche e le sfide affrontate dalle donne che vivono all’interno di comunità mormoni poligame. Le telecamere seguono nuove e vecchie protagoniste mentre cercano di bilanciare fede, famiglia e desideri personali in un sistema spesso rigido e non convenzionale. Vengono esplorati i temi della sorellanza, delle gerarchie familiari, delle lotte per l’indipendenza e delle decisioni difficili riguardo al futuro dei loro figli e delle loro relazioni. Ogni episodio rivela le realtà nascoste e le profonde emozioni che accompagnano queste donne nella loro ricerca di felicità e autenticità, spesso al di fuori degli occhi indiscreti della società. La stagione mette in luce sia i momenti di gioia e unione, sia le tensioni e i conflitti che sorgono dalla convivenza in un contesto così particolare.

I Griffin, stagione 22

La ventiduesima stagione de “I Griffin” continua a portare avanti l’umorismo irriverente e le situazioni surreali che caratterizzano la famiglia Griffin. Peter, Lois, Meg, Chris, Stewie e Brian si ritrovano in una serie di nuove avventure che spaziano dal quotidiano all’assurdo. Tra gag satiriche sulla cultura pop, commenti sociali pungenti e momenti di pura follia, la stagione promette di non deludere i fan. I personaggi affrontano dilemmi esilaranti, incontrano celebrità e si immergono in scenari improbabili, sempre con il loro distintivo approccio comico. Vengono esplorate le dinamiche familiari disfunzionali in modi inaspettati, mantenendo il classico stile che ha reso la serie un punto di riferimento per l’animazione adulta. La stagione si distingue per il suo spirito libero e la capacità di trasformare anche gli argomenti più delicati in occasioni di risata.

Abbott Elementary, stagione 4

Nella quarta stagione di “Abbott Elementary”, la vivace e dedicata squadra di insegnanti della scuola pubblica di Filadelfia torna ad affrontare nuove sfide e trionfi all’interno delle mura scolastiche. Janine, Ava, Gregory, Melissa, Barbara e Jacob continuano a dedicarsi con passione all’educazione dei loro studenti, spesso trovandosi a navigare tra budget limitati, nuove direttive distrettuali e le imprevedibili dinamiche quotidiane di una scuola elementare. La stagione si concentra sull’evoluzione dei rapporti tra i personaggi, approfondendo le loro amicizie e le loro aspirazioni personali e professionali. Non mancano momenti di umorismo, frutto delle interazioni tra i docenti e delle situazioni comiche che emergono dal loro impegno costante. Vengono esplorate le piccole vittorie e le inevitabili frustrazioni, mantenendo sempre un tono ottimista e ispiratore che sottolinea l’importanza del ruolo degli insegnanti nella comunità.