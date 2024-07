3 serie tv sottovalutate da non perdere su Disney+

Il catalogo di Disney+ è immenso, per questo può capitare che alcune serie meritevoli ma scarsamente pubblicizzate vengano del tutto ignorate dal pubblico. Per fortuna siamo in estate, la stagione ideale per riposarsi e godersi infinite maratone di serie televisive.

Oggi vi segnaliamo 3 serie tv presenti su Disney+ fin qui troppo sottovalutate: Moon Knight, We were the Lucky Ones e Devs. Ricordiamo anche che per recuperarle è necessario avere attivo un abbonamento: il più economico è Standard con pubblicità, al prezzo di 5,99 euro al mese (inclusa l’opzione di due visioni in contemporanea).

Le serie tv sottovalutate di Disney+ da recuperare

Il primo titolo che vi consigliamo è Moon Knight, serie tv Marvel creata da Jeremy Slater con protagonista l’attore Oscar Isaac nei panni di Steven Grant, un anonimo impiegato di un negozio di articoli da regalo afflitto da un disturbo dissociativo dell’identità. Ben presto, dopo i ripetuti ricordi di un’altra vita e blackout, l’uomo si accorge di condividere il proprio corpo con il mercenario Marc Spector.

Un’altra serie televisiva da recuperare è We Were the Lucky Ones, miniserie diretta da Thomas Kail, Neasa Hardiman Amit Gupta, basata sull’omonimo romanzo di Georgia Hunter. La serie racconta la storia vera di una famiglia ebrea separata fin dall’inizio della seconda guerra mondiale. Nel cast figura anche Joey King, la protagonista delle serie tv cult tra le nuove generazioni The Kissing Booth.

Da non perdere infine Devs, miniserie televisiva statunitense diretta da Alex Garland, che si è occupato anche della sceneggiatura. La serie parla di determinismo, libero arbitrio e tecnologia, è ambientata in un futuro prossimo a San Francisco e ha per protagonista l’azienda Amaya e il suo reparto top secret “Devs”.