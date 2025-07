3 validi motivi per attivare una VPN prima di andare in vacanza all'estero

Per quanti in questi giorni stanno valutando l’attivazione di una VPN prima della loro vacanza all’estero, proveremo a fare chiarezza sul funzionamento del servizio e su come può essere d’aiuto. Innanzitutto, una VPN è un servizio di rete privata virtuale, che maschera l’indirizzo IP dei suoi utenti nascondendo di conseguenza la loro attività sul web.

Una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato, tanto in Italia quanto nel resto del mondo, è NordVPN. Si tratta di uno strumento completo, dato che offre una connessione veloce e tutta una serie di funzionalità di sicurezza extra, tra cui il tool proprietario Threat Protection Pro in grado di bloccare malware, pubblicità online e il tracciamento dei dati.

Al momento i piani di due anni di NordVPN sono disponibili in sconto fino al 72%, con prezzi a partire da 3,39 euro al mese. Inserendo il codice promozionale BLAZE5 nell’apposito campo al momento dell’acquisto, è possibile ottenere un extra sconto del 5%. Inoltre, si può fare affidamento su una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.

Rende sicura la connessione alle reti Wi-Fi di aeroporti e hotel

Il primo motivo per cui usare una VPN quando si è in vacanza è la cattiva abitudine di connettersi alle reti Wi-Fi non protette di aeroporti, hotel e ristoranti, accettando il rischio di esporre i propri dati personali e sensibili ad eventuali cybercriminali. Usando una VPN, invece, ci si mette al riparo da qualsiasi pericolo, dato che la propria attività sul web sarà invisibile agli occhi di tutti.

Protegge i dati della carta di credito

Oltre a mantenere nascosta la navigazione sul web, una VPN ha il potere di rendere inaccessibili anche i dati della carta di credito, ad esempio quando paghiamo un biglietto o un’escursione online per il giorno seguente.

Evita il blocco geografico

I contenuti streaming all’estero sono bloccati a causa delle restrizioni geografiche, che impediscono la visione di film, serie tv ed eventi sportivi nonostante siano inclusi in abbonamenti che paghiamo regolarmente. Lo strumento più efficace per evitare il blocco geografico è proprio una VPN, in grado di modificare la propria posizione in qualsiasi momento.