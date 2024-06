Prova Sky Q: 30 giorni di Sky e Netflix senza rinnovo automatico

Sai che c’è la possibilità di guardare tutti i contenuti di Sky e quelli di Netflix, per 30 giorni, al prezzo di soli 9 euro e senza rinnovo automatico? Non è tutto: l’offerta include anche lo streaming sulla piattaforma di film, show, serie TV e documentari su Paramount+. Vediamo tutti i dettagli della promozione, priva di vincoli.

Tutti i contenuti di Sky, Netflix e P+ a soli 9 euro

Potrai così vedere i nuovi episodi della seconda stagione di House of the Dragon, quelli di Bridgerton, i film di Sky Cinema, il grande tennis di Wimbledon con il torneo inglese al via tra pochi giorni che vedrà impegnato Sinner da numero 1 del ranking mondiale, tutto quanto trasmesso da Paramout+ e molto altro ancora. Ci sono anche le partite di EURO 2024, le gare della Formula 1 e quelle della MotoGP. Fin dal primo momento, all’attivazione, sarà tutto accessibile con l’applicazione Sky Go sui tuoi dispositivi, poi riceverai direttamente a casa il decoder Sky Q da collegare al televisore. Per tutti i dettagli rimandiamo alla pagina dedicata.

Ecco dunque i pochi e semplici passi da seguire per approfittare della promozione in corso.

Acquista l’offerta; inizia a guardare subito con l’app Sky Go; ricevi il decoder direttamente a casa tua; connettilo al tuo Wi-Fi di casa; goditi 30 giorni di contenuti; al termine dei 30 giorni nessun rinnovo automatico, sarai libero di scegliere se abbonarti.

Ricapitolando: puoi attivare subito l’offerta per accedere a tutti i contenuti di Sky, a quelli di Netflix e di Paramount+, senza vincoli e senza rinnovo automatico, per 30 giorni. Ti costa sol0 9 euro, senza costi aggiuntivi. Al termine del periodo potrai decidere se abbonarti o se restituire il decoder Sky Q al negozio più vicino a te.