300 Cialde Caffè Borbone a soli 40€: un REGALO di eBay (0,14€)

Assicurati il meglio che puoi ottenere da un espresso grazie a questa super offerta disponibile su eBay in quantità limitata. Acquista 300 Cialde Caffè Borbone a soli 40,99 euro, invece di 55,42 euro. La notizia interessante è che non solo bevi un espresso di qualità a soli 0,14 centesimi, tutte le volte che vuoi, ma si tratta della Miscela Mia Magica Napoli in edizione speciale. La consegna gratuita è inclusa nella promozione così come la possibilità di pagare a rate tasso zero. Questo venditore ha il 99,6% di feedback positivi.

Cialde Caffè Borbone: la qualità in una tazzina

Scegli le Cialde Caffè Borbone Miscela Mia Magica Napoli per assicurarti tutto l’amore per l’espresso napoletano in una tazzina. Questa miscela nasce da una selezione mirata e attenta dei migliori chicchi di caffè. Una volta tostati, vengono poi macinati e subito confezionati con grammatura speciale in cialda per assicurare sempre lo stesso risultato: un espresso cremoso e vellutato, dall’aroma intenso e piacevole. Ogni cialda è confezionata singolarmente per mantenere la freschezza.

Acquista 300 cialde a soli 40,99 euro, invece di 55,42 euro. Scegliendo un acquisto multiplo puoi ottenere fino al 5% di extra sconto sul tuo ordine in carrello. Approfittane subito. Sappi anche che eBay ti permette di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini di importo uguale o superiore a 30 euro. Devi solo selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare la formula “Paga in 3 Rate” per ottenere questo mini finanziamento molto interessante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.