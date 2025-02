300€ di sconto su eBay per l'Aspirapolvere Dyson V15

Una formidabile offerta è ora disponibile su eBay, salvo esaurimento scorte anticipato. L’ottimo e recente Aspirapolvere Dyson V15 Detect Fluffy è in offerta speciale a un prezzo imperdibile. Acquistalo ora approfittando dei 300€ di sconto! Ti arriva direttamente a casa con soli 499€, invece di 799€. Si tratta di un’occasione unica. Per ottenerlo a questo prezzaccio devi solo fare una cosa.

Una volta aggiunto al carrello prosegui fino alla pagina dedicata ai metodi di pagamento. Prima di scegliere il metodo di pagamento, inserisci il Coupon CASA25 nell’apposita casella “Codici Sconto” e applica il bonus a te dedicato. Come per magia, prima del check out, viene applicato un extra sconto del 10%, massimo di 50€, al prezzo già in promozione. In questo caso oltre al 30% altri 50€ di sconto.

Niente male vero? Ma non è tutto. Infatti, ti farà sicuramente piacere sapere che con questo ordine stai acquistando direttamente dallo Store Dyson Ufficiale di eBay. Così hai accesso a tutta la garanzia offerta dal produttore. Inoltre, la consegna gratuita è applicata su tantissime destinazioni. Infine, selezionando PayPal o Klarna, puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero il tuo Aspirapolvere Dyson V15.

Aspirapolvere Dyson V15: oltre il pulito

Con il nuovo Aspirapolvere Dyson V15 Detect Fluffy avrai accesso a una serie di funzionalità che vanno oltre il semplice concetto di pulito. Infatti, questo aspirapolvere non è solo senza filo e potente, ma è anche intelligente. Un sensore misura e conta le particelle di polvere durante tutto il lavoro. Cosa aspetti? Acquistalo subito a soli 499€ con il Codice CASA25!

Essendo dotato della nuova spazzola Fluffy Optic potrai sfruttare la luce perfettamente inclinata che rivela le particelle di polvere invisibili. Inoltre, grazie ai 5 accessori inclusi fai molto di più grazie a Mini turbo spazzola anti-groviglio, Spazzola per imbottiti, Mini spazzola delicata, Spazzola Multifunzione e Bocchetta a lancia.

Dotato di schermo LDC, l’Aspirapolvere Dyson V15 Detect Fluffy mostra quante particelle di polvere sono state aspirate e mostra prove visibili di una pulizia profonda, tutto in tempo reale. Aggiungilo subito al carrello risparmiando 300€ con CASA25.