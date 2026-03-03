300 GB in 5G a soli 5,99 €/mese con l'offerta di Kena Mobile

Ti bastano pochi minuti per attivare l’offerta a tempo di Kena Mobile che include 300 GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati per chiamare chiunque e 200 SMS, il tutto al prezzo stracciato di soli 5,99 euro al mese. È l’operatore virtuale di TIM, che utilizza la sua stessa rete con copertura nazionale.

Approfitta dell’offerta a tempo di Kena Mobile

Limited Edition 5G è disponibile con ricarica automatica e non prevede alcun costo iniziale. Anche la SIM è gratis, non bisogna pagare la scheda. E per i viaggi ci sono 9 GB al mese da utilizzare in ogni paese d’Europa, senza doversi preoccupare del roaming. Le chiamate sono prive di scatto alla risposta e permette di navigare con velocità in download fino a 250 Mbps e in upload fino a 75 Mbps in Italia, ideali anche per lo streaming in alta definizione. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi sulle pagine del sito ufficiale.

La promozione è a tempo (scadrà a breve) e riservata ai clienti che attivano un nuovo numero o che arrivano da un altro operatore. Ecco l’elenco completo: iliad, ho. Mobile, LycaMobile, CoopVoce, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Enegan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile e Withu.

Non si tratta dell’unica offerta messa a disposizione da Kena Mobile. Ci sono anche quella con 350 GB di dati, minuti illimitati e 200 SMS a 7,99 euro al mese, 450 GB a 9,99 euro al mese e 600 GB a 11,99 euro al mese. Le trovi tutte nella pagina dedicata. Non manca nemmeno la possibilità di utilizzare una eSIM per non dover fare i conti con una scheda fisica da inserire e rimuovere dallo smartphone.