 300 GB in 5G a soli 5,99 €/mese con l'offerta di Kena Mobile
Non lasciarti sfuggire questa offerta a tempo di Kena Mobile: 300 GB in 5G, chiamate illimitate e 200 SMS a un prezzo davvero stracciato.
Telecomunicazioni
Non lasciarti sfuggire questa offerta a tempo di Kena Mobile: 300 GB in 5G, chiamate illimitate e 200 SMS a un prezzo davvero stracciato.

Ti bastano pochi minuti per attivare l’offerta a tempo di Kena Mobile che include 300 GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati per chiamare chiunque e 200 SMS, il tutto al prezzo stracciato di soli 5,99 euro al mese. È l’operatore virtuale di TIM, che utilizza la sua stessa rete con copertura nazionale.

Attiva l’offerta di Kena

Approfitta dell’offerta a tempo di Kena Mobile

Limited Edition 5G è disponibile con ricarica automatica e non prevede alcun costo iniziale. Anche la SIM è gratis, non bisogna pagare la scheda. E per i viaggi ci sono 9 GB al mese da utilizzare in ogni paese d’Europa, senza doversi preoccupare del roaming. Le chiamate sono prive di scatto alla risposta e permette di navigare con velocità in download fino a 250 Mbps e in upload fino a 75 Mbps in Italia, ideali anche per lo streaming in alta definizione. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi sulle pagine del sito ufficiale.

La promozione di Kena Mobile a 5,99 euro/mese

La promozione è a tempo (scadrà a breve) e riservata ai clienti che attivano un nuovo numero o che arrivano da un altro operatore. Ecco l’elenco completo: iliad, ho. Mobile, LycaMobile, CoopVoce, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Enegan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile e Withu.

Attiva l’offerta di Kena

Non si tratta dell’unica offerta messa a disposizione da Kena Mobile. Ci sono anche quella con 350 GB di dati, minuti illimitati e 200 SMS a 7,99 euro al mese, 450 GB a 9,99 euro al mese e 600 GB a 11,99 euro al mese. Le trovi tutte nella pagina dedicata. Non manca nemmeno la possibilità di utilizzare una eSIM per non dover fare i conti con una scheda fisica da inserire e rimuovere dallo smartphone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 mar 2026

Davide Tommasi
Pubblicato il
3 mar 2026
