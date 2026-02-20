300 Giga in 5G a 5,99 euro al mese: la nuova super offerta Kena Mobile

La nuova offerta Kena Mobile a 5,99 euro al mese è un pacchetto tutto compreso che ti offre un bundle dati enorme senza spendere una fortuna. Facile da attivare, trasparente e senza costi nascosti, è una tra le offerte più aggressive del mercato, specialmente considerando l’affidabilità della rete TIM.

Il piano include 300 giga di traffico dati in 5G: a questo si affiancano minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 200 SMS, che possono sempre far comodo. Per la navigazione, Kena si appoggia all’infrastruttura di rete di TIM garantendoti una copertura del 99% della popolazione. Inoltre, sfruttando il 5G, avrai picchi di velocità di 250 Mbps in download.

Non ci sono costi di ingresso: sono completamente gratis l’attivazione dell’offerta, il costo della SIM fisica e la spedizione a domicilio, ma con la possibilità anche di richiedere la nuova tecnologia eSIM, che ti permetterà di sfruttare subito l’offerta senza attendere la consegna della scheda SIM tradizionale. Ti basterà attivare l’offerta in pochi minuti tramite il classico video selfie o addirittura tramite SPID.

Le offerte di Kena, questa compresa, puntano sulla massima chiarezza, senza sorprese in bolletta, costi extra nascosti o penali in caso di disdetta o cambio operatore. La gestione è avanzata tramite l’app Kena Mobile da cui puoi verificare credito, giga e minuti residui, ma anche gestire eventualmente fino a 7 linee contemporaneamente.