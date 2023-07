330€ di SCONTO acquistando Asus Laptop F515 con Prime Day

Con Amazon Prime Day puoi risparmiare parecchio anche sull’acquisto dei migliori notebook. Ad esempio, oggi ti aggiudichi il fantastico Asus Laptop F515 a un prezzo mai visto prima con un risparmio di ben 330 euro. Mettilo subito in carrello a soli 469 euro, invece di 799 euro (prezzo di listino). Si tratta di un’offerta potente da prendere subito al volo. Tra l’altro, inclusi, hai anche due vantaggi se sei cliente Prime.

Primo, ordinando subito hai la consegna gratuita direttamente al tuo domicilio. Secondo, puoi anche decidere di pagare in comode rate a tasso zero selezionando Cofidis al momento del check out. Ti bastano solo pochissimi minuti per attivare questo finanziamento su misura per te. E cosa ti porti a casa? Un portatile dalle caratteristiche premium. Infatti, questo Asus offre 8GB di RAM e 512GB di SSD.

Asus Laptop F515: molto più di un semplice notebook

Con Asus Laptop F515 a soli 469 euro stai facendo un vero affare di risparmio. Il Prime Day sta terminando proprio oggi, ecco perché devi essere veloce. Inoltre le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Questo notebook è davvero interessante. Il display NanoEdge da 15,6 pollici regala un’esperienza visiva perfetta per lavorare e giocare. Inoltre, il suo pannello antiriflesso Full HD riduce le distrazioni. Il processore Intel Core i5 è ultra potente.

Acquistalo subito a soli 469 euro, invece di 799 euro (prezzo di listino). Approfitta subito di questa offerta solo se sei un cliente Prime. Altrimenti, se vuoi accedere al Prime Day, devi attivare ora la tua prova gratuita di 30 giorni al servizio. Lasciati travolgere da tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.