36% di SCONTO sul Samsung Galaxy A34 con Amazon

Approfitta subito degli ultimi pezzi disponibili del Samsung Galaxy A34 su Amazon. Oggi lo acquisti a soli 256,50 euro, invece di 399,90 euro. Stiamo parlando del 36% di sconto! Un’occasione pazzesca che, se sei un cliente Prime, è anche con consegna gratuita inclusa. La versione in promozione è quella da 6GB di RAM e 128GB di ROM, perfetti per multitasking e gestione app, giochi oltre a file e contenuti multimediali.

Samsung Galaxy A34: tanta tecnologia, poco prezzo

A un prezzo contenuto, oggi il Samsung Galaxy A34 è tuo al 36% di sconto. Nonostante il risparmio considerevole, non rinuncia alla migliore tecnologia. Infatti, monta un display Super AMOLED da 6,6 pollici con tecnologia FHD+. La batteria da 5000 mAh è speciale perché garantisce un’autonomia importante, per tutto il giorno e oltre. Inoltre, la memoria interna è espandibile per gestire ancora più contenuti. Cosa stai aspettando?

Il Galaxy A34 è tuo a soli 256,50 euro, invece di 399,90 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.