Solo 368 euro per il notebook Lenovo IdeaPad 3: subito disponibile

Ecco l’offerta di Amazon che stavi cercando se vuoi mettere sulla tua scrivania un notebook potente, affidabile e dal design curato. Si tratta del modello Lenovo IdeaPad 3, bello da vedere e con caratteristiche che lo rendono adatto al lavoro e non solo. Il sistema operativo è Windows 11 Home, preinstallato e con licenza ufficiale Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti appena disponibili, tra patch di sicurezza e nuove funzionalità.

Il notebook Lenovo IdeaPad 3 è in offerta su Amazon

Quali sono le sue specifiche tecniche? Innanzitutto c’è il display Full HD da 15,6 pollici adatto sia alla produttività che allo studio, alla navigazione e alla riproduzione dei contenuti multimediali. Sotto la scocca trovano posto il processore AMD Ryzen 7 5700U con chip grafico AMD Radeon, 8 GB di RAM e un’unità SSD da 512 GB per lo storage. A questi si aggiungono la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth, la webcam con microfono e riconoscimento facciale, gli altoparlanti di alta qualità, il lettore di impronte digitali e la batteria con autonomia elevata. Per altri dettagli dai un’occhiata alla scheda del portatile.

Lo puoi acquistare al prezzo finale di 368 euro, al suo minimo storico da quando è in vendita su Amazon. Si tratta di un’ottima offerta, considerando le specifiche tecniche integrate, il design e l’affidabilità del brand. La colorazione è Abyss Blue, visibile in queste immagini.

Segnaliamo infine che l’e-commerce si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, senza passare da intermediari. Se decidi di ordinarlo adesso, il notebook Lenovo IdeaPad 3 arriverà a casa tua entro domani con la consegna gratis. La disponibilità è immediata.