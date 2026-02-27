 4 + 1 smartphone e smartwatch Samsung da acquistare adesso su eBay
Su eBay abbiamo scoperto 4 + 1 smartphone e smartwatch Samsung da acquistare adesso proprio per l'ottima offerta e la qualità elevata.
Su eBay abbiamo scoperto 4 + 1 smartphone e smartwatch Samsung in promozione! Sono da acquistare adesso proprio per l’ottima offerta e la qualità elevata. Non perdere altro tempo, le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Quindi approfitta subito di questa occasione scegliendo anche il tasso zero di PayPal e Klarna.

SAMSUNG GALAXY A16 128 GB DISPLAY 6.7″ DUAL SIM ANDROID 4G 4GB RAM NERO a soli €110,13 con FEB26!

SAMSUNG GALAXY A55 5G ENTERPRISE EDTION 128GB ANDROID 8GB RAM 6.6″ DUAL SIM NAVY a soli €280,66 con FEB26!

SAMSUNG GALAXY A26 5G 128GB ANDROID DUAL SIM 6GB DISPLAY 6.7″ BLACK a soli €187,02 con FEB26!

SAMSUNG GALAXY A17 5G 128GB DISPLAY 6.7” 4GB RAM ANDROID BLACK EU a soli €206,62 con FEB26!

Samsung Galaxy Fit3 Smartwatch Display AMOLED 1.6” Bluetooth 5.3 Fitness Tracker a soli €39,99!

39,9959,99€-33%
Vedi l’offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 feb 2026

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
27 feb 2026
