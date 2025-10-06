4 Apple AirTag a soli 89€ su Amazon per la Festa delle Offerte Prime 2025

La Festa delle Offerte Prime 2025 di Amazon vuole rendere ancora più facile ritrovare gli oggetti smarriti. Sfrutta la promozione in corso sugli Apple AirTag. Cosa stai aspettando? Acquista ora la confezione da 4 pezzi a soli 89 euro, invece di 129 euro. L’offerta potrebbe durare veramente molto poco. Ecco perché ti consigliamo di essere veloce.

Ogni AirTag è piccolo e leggero, perfetto per accompagnarti ogni giorno tra le chiavi dell’auto o di casa, nel portafoglio o nella borsetta. Realizzato in acciaio inossidabile lucido, è resistente all’acqua e alla polvere di grado IP67. Ognuno è dotato di un altoparlante integrato che emette un suono per permetterti di individuare la sua posizione.

Apple AirTag: localizzazione a tutto tondo

Gli Apple AirTag offrono un’esperienza di localizzazione a tutto tondo. Configuralo e identificalo nella mappa. Quando l’oggetto viene smarrito e si trova nel raggio di azione del Bluetooth potrai usare l’app Dov’è per far emettere un suono all’AirTag e localizzarlo. Potrai anche chiedere a Siri di trovare l’oggetto. Acquistane 4 a soli 89 euro con la Festa delle Offerte Prime.

Se l’oggetto è lontano dal raggio d’azione del Bluetooth allora viene in soccorso la rete Dov’è. Si tratta di un rete formata da circa un miliardo di dispositivi Apple che è in grado di rilevare i segnali Bluetooth di un AirTag smarrito e inviare la sua posizione al proprietario.

Insomma, a questo prezzo questi gioiellini sono imperdibili. Metti in carrello 4 AirTag a soli 89 euro, invece di 129 euro.