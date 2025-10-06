 4 Apple AirTag a soli 89€ su Amazon per la Festa delle Offerte Prime 2025
Con la Festa delle Offerte Prime 2025 su Amazon è ancora più facile ritrovare gli oggetti smarriti acquistando 4 Apple AirTag a soli 89€.
Con la Festa delle Offerte Prime 2025 su Amazon è ancora più facile ritrovare gli oggetti smarriti acquistando 4 Apple AirTag a soli 89€.

La Festa delle Offerte Prime 2025 di Amazon vuole rendere ancora più facile ritrovare gli oggetti smarriti. Sfrutta la promozione in corso sugli Apple AirTag. Cosa stai aspettando? Acquista ora la confezione da 4 pezzi a soli 89 euro, invece di 129 euro. L’offerta potrebbe durare veramente molto poco. Ecco perché ti consigliamo di essere veloce.

Acquista ora 4 AirTag a soli 89€

Ogni AirTag è piccolo e leggero, perfetto per accompagnarti ogni giorno tra le chiavi dell’auto o di casa, nel portafoglio o nella borsetta. Realizzato in acciaio inossidabile lucido, è resistente all’acqua e alla polvere di grado IP67. Ognuno è dotato di un altoparlante integrato che emette un suono per permetterti di individuare la sua posizione.

Apple AirTag: localizzazione a tutto tondo

Gli Apple AirTag offrono un’esperienza di localizzazione a tutto tondo. Configuralo e identificalo nella mappa. Quando l’oggetto viene smarrito e si trova nel raggio di azione del Bluetooth potrai usare l’app Dov’è per far emettere un suono all’AirTag e localizzarlo. Potrai anche chiedere a Siri di trovare l’oggetto. Acquistane 4 a soli 89 euro con la Festa delle Offerte Prime.

Esclusiva PrimeDay
Esclusiva PrimeDay
89,00 129,00€ -31,01%
Vedi l'offerta

Se l’oggetto è lontano dal raggio d’azione del Bluetooth allora viene in soccorso la rete Dov’è. Si tratta di un rete formata da circa un miliardo di dispositivi Apple che è in grado di rilevare i segnali Bluetooth di un AirTag smarrito e inviare la sua posizione al proprietario.

Acquista ora 4 AirTag a soli 89€

Insomma, a questo prezzo questi gioiellini sono imperdibili. Metti in carrello 4 AirTag a soli 89 euro, invece di 129 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
7 ott 2025
