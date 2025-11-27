 4 Apple AirTag sotto i 90€ con il Black Friday di Amazon
La confezione da 4 Apple AirTag è oggi in offerta speciale con il Black Friday di Amazon a meno di 90€: acquistala immediatamente.
La confezione da 4 Apple AirTag è oggi in offerta speciale con il Black Friday di Amazon a meno di 90€: acquistala immediatamente.

Basta perdere i tuoi oggetti grazie alla confezione da 4 Apple AirTag in offerta speciale con il Black Friday di Amazon. Una promozione davvero interessante, da prendere al volo prima che termini. Li metti in carrello a soli 89 euro, invece di 129 euro. Puoi anche approfittarne acquistando due o tre confezioni. Così li agganci a tutto ciò che non vuoi più perdere. Il vantaggio è che sono perfettamente compatibili con i tuoi dispositivi Apple.

Infatti, la configurazione è velocissima. Basta solo tirare la linguetta che attiva la batteria al suo interno e con un tap si collega al tuo iPhone o iPad. Potrai rinominarlo in base all’oggetto che deve tracciare e che non vuoi perdere di vista. Potrai personalizzare con colori ed emoji che preferisci.

Così è un attimo vederlo all’interno dell’app Dov’è di Apple nel tuo device. Insomma, tanta praticità per un dispositivo che non sbaglia un colpo. La batteria ha una durata molto lunga, oltre un anno di funzionamento e la sostituisci in un attimo. Sarà il tuo iPhone a dirti quando cambiarla.

Gli Apple AirTag sono resistenti all’acqua, quindi nessun problema se camminando ti cadono in una pozzanghera o ci rovesci sopra una tazza di caffè. Non perdere assolutamente altro tempo. Acquista ora la confezione da 4 AirTag a soli 89 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 nov 2025

Osvaldo Lasperini
27 nov 2025
