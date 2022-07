4 consigli per proteggere i bambini online

Se la rete è un ambiente complicato per gli adulti, per i più piccoli lo è ancora di più.

Navigando online si possono trovare adorabili foto di animali domestici ma, al contempo, anche contenuti totalmente inadatti a minorenni. Trovare il giusto equilibrio è importante per consentire ai bambini di accedere alla rete, ma sempre mantenendo il controllo su ciò che i propri figli possono vedere e cosa no.

Il primo consiglio riguarda la protezione dell’identità e delle password: anche i più piccoli sono a rischio sotto questo punto di vista. In tal senso, l’ adozione di un password manager in grado di gestire più utenti, può essere un punto di partenza alquanto solido.

Strumenti di questo tipo permettono di memorizzare informazioni ma, secondo la suddivisione degli utenti, di non renderle accessibili a tutti. In questo modo, per esempio, è possibile mantenere dati riguardanti la carta di credito senza che i più piccoli effettuino acquisti online all’insaputa dei genitori.

Come proteggere i bambini online

Un altro consiglio può essere quello di non vietare del tutto l’accesso ad Internet.

Qualcosa di vietato, con tutta probabilità, attirerà ancora di più le attenzioni del bambino. E in un mondo dove la rete è così presente, non avrà comunque difficoltà ad accedervi. Risulta dunque importante guidarlo gradualmente verso questo strumento e verso il suo utilizzo più corretto.

L’adozione di un sistema parental control può essere senza ombra di dubbio un altro consiglio prezioso. Si tratta di software che permettono di filtrare i contenuti accessibili, rendendo dunque l’universo online molto più sicuro. Infine, creare un ambiente sicuro già sul computer locale può essere una buona abitudine.

In tal senso, LastPass Families, offre adeguate certezze. Questo permette non solo di gestire le password, ma anche di creare fino a 6 profili controllabili tramite dashboard per una gestione totale della sicurezza e non solo per quanto concerne gli utenti più giovani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.