4 Kindle a prezzo top con la Festa delle Offerte Prime

Su Amazon, con l’occasione della Festa delle Offerte Prime, proprio in questo momento ci sono 4 Kindle a prezzo top. Si tratta di un’ottima soluzione per leggere e scrivere in digitale come su carta. La consegna gratuita è inclusa. Inoltre, in alcuni casi puoi anche decidere di pagare in comode rate a tasso zero.

Kindle Scribe 64 GB + Custodia in pelle di prima qualità verde smeraldo + Caricatore da 9 W a soli 332 euro!

Amazon Kindle Scribe Colorsoft 64 GB (Grafite) + Penna Premium + Custodia | Materiali di origine vegetale (Grafite) + USB-C Caricabatterie a soli 526,48 euro!

Amazon Kindle Scribe Colorsoft 64 GB (Porpora) + Penna Premium + Custodia | In pelle di prima qualità (Porpora) + USB-C Caricabatterie a soli 536,77 euro!

Amazon Kindle Scribe Colorsoft 64 GB (Porpora) + Penna Premium + Cover folio premium – Pelle di prima qualità (Porpora) + USB-C Caricabatterie a soli 552 euro!