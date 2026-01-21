 4 mesi gratis di ExpressVPN: la nuova promo invernale
Protezione totale della privacy fino alla primavera 2028: non lasciarti sfuggire la nuova promozione invernale lanciata da ExpressVPN.
Sicurezza VPN
Collega fino a 14 dispositivi in contemporanea alla Virtual Private Network globale di ExpressVPN, cambiando indirizzo IP alla navigazione da smartphone, tablet e computer. L’accesso ai suoi server sicuri in 105 paesi (Italia, Regno Unito, Stati Uniti e molti altri) è in sconto fino al 79% con 4 mesi extra gratis inclusi nell’abbonamento di 2 anni. Il merito è della nuova promozione invernale.

Sconto 79% e 4 mesi gratis con ExpressVPN

Più che una semplice VPN è una vera e propria soluzione all-in-one per la privacy e la cybersecurity. Include infatti il blocco delle pubblicità fastidiose e dei siti dannosi, la protezione da attacchi come lo sniffing dei pacchetti, le trappole poste dalle reti Wi-Fi malevole nei luoghi pubblici e le azioni man-in-the-middle. Ci sono poi l’impiego della crittografia AES-256 per il traffico dati e la tecnologia TrustedServer per garantire che nessuna informazione sia mai salvata o condivisa. Tutto questo senza alcuna limitazione in termini di velocità, così da risultare l’ideale anche per il gaming e lo streaming dei contenuti in alta definizione. Fai un salto sulle pagina del sito ufficiale per saperne di più.

La promozione invernale di ExpressVPN

Grazie allo sconto fino al 79%, la promozione invernale di ExpressVPN ti permette di attivare l’abbonamento dalla durata pari a 2 anni al prezzo mensile di soli 2,39 euro. A conti fatti, costa meno di una colazione al bar. A questo si aggiungono 4 mesi extra gratis per navigare in tutta sicurezza fino alla primavera 2028, davvero niente male. Scegli il piano che preferisci tra Base, Avanzato e Pro, a seconda delle tue esigenze.

In ogni caso avrai a disposizione la garanzia di rimborso per recuperare la spesa entro 30 giorni se il servizio non soddisferà le tue aspettative. Ancora, l’assistenza raggiungibile 24/7 via chat è sempre pronta a rispondere a qualsiasi domanda.

Pubblicato il 21 gen 2026

