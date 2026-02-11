 4 mesi gratis e sconto 81% con la nuova promo di ExpressVPN
Teletrasportati istantaneamente su server in 105 paesi con ExpressVPN: non lasciarti sfuggire la nuova promozione a tempo limitato.
Sicurezza VPN
Teletrasportati istantaneamente su server in 105 paesi con ExpressVPN: non lasciarti sfuggire la nuova promozione a tempo limitato.

È arrivata la promozione a tempo limitato che taglia il prezzo dell’abbonamento a ExpressVPN con uno sconto che raggiunge addirittura l’81% rispetto al listino e in più regala 4 mesi di accesso gratis al servizio. Quale occasione migliore per mettere al sicuro la privacy e i dati personali? A seconda della formula scelta, la potrai configurare e utilizzare su un massimo di 14 dispositivi in contemporanea.

Non lasciarti sfuggire la promo di ExpressVPN

Oltre alla rete globale con server in 105 paesi, ai quali connettersi per ricevere un IP diverso dal proprio e navigare in modo anonimo, include funzionalità avanzate come il protocollo Lightway, un test di velocità integrato, il blocco degli annunci pubblicitari, dei siti dannosi e il gestore delle password. In alcuni piani c’è anche una eSIM per andare online senza preoccupazioni quando si viaggia. Fai un salto sul sito ufficiale per trovare tutte le altre informazioni che cerchi.

La promozione di ExpressVPN

Scegli la formula che preferisci tra Base, Avanzato e Pro: sono tutte in offerta con sconti fino all’81% e 4 mesi gratis. Vale a dire che potrai contare su ExpressVPN fino a metà 2028. C’è anche la garanzia di rimborso che ti permetterà eventualmente di recuperare la spesa per intero, se il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative. In caso di necessità, il supporto in chat dal vivo è pronto a rispondere a ogni domanda, anche in italiano e 24 ore su 24.

Si parte da soli 2,09 euro al mese, una cifra davvero irrisoria considerando quanto incluso. Infine, ti segnaliamo che grazie alle tante applicazioni disponibili la compatibilità è assicurata per tutte le piattaforme: Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Apple TV, Fire Stick, Android TV, router e browser. Non dovrai mai più cercare un’altra Virtual Private Network.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

