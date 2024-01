4 Ristoranti: dove vedere tutte le puntate in streaming e on demand

4 Ristoranti di Alessandro Borghese è uno dei programmi televisivi di maggior successo degli ultimi anni e che ancora oggi continua a conquistare vecchi e nuovi fan. Se fai parte di questi sarai felice di sapere che c’è un modo per recuperare nuove e vecchie puntate in streaming e on demand sui tuoi dispositivi preferiti. Questa soluzione si chiama NOW che, con il pass Entertainment e Cinema, ti permette di accedere ad un mondo di intrattenimento a partire da soli 6,99 euro al mese.

4 Ristoranti e non solo: ecco l’intrattenimento di NOW

4 Ristoranti di Alessandro Borghese è sicuramente un ottimo motivo per abbonarsi, ma ce ne sono anche tanti altri. Sì perché il pass Entertainment e Cinema ti permette di accedere a davvero tutti gli show di Sky, inclusi quindi anche Masterchef Italia e X Factor.

Oltre a questo, ci sono le serie TV internazionali firmate HBO, come True Detective Night Country e The Last Of Us, che puoi guardare on demand e, nel caso di nuove puntate, persino in contemporanea con gli Stati Uniti.

Infine, spazio al cinema con oltre 1000 titoli e prime visioni sempre a tua disposizione, con grandi successi internazionali a poca distanza dall’uscita nei cinema.

Il pass Entertainment e Cinema di NOW è dunque il tuo biglietto di ingresso ad un universo enorme di intrattenimento: scopri l’offerta e fallo tuo a partire da 6,99 euro al mese.

