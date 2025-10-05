4 serie imperdibili ti aspettano su Apple TV+

Apple TV+ è il servizio di streaming live e on demand di Casa Cupertino che offre contenuti di altissima qualità sempre nuovi, con novità pazzesche ogni mese. Sulla piattaforma ti stanno aspettando 4 serie tv davvero imperdibili che ti terranno incollato davanti allo schermo dal primo fino all’ultimo episodio. Abbonati adesso con una prova gratuita di 7 giorni pazzesca!

La prima da menzionare assolutamente è sicuramente Scissione con due stagioni disponibili. “Mark Scout (Adam Scott) è a capo di un team alla Lumon Industries, i cui dipendenti sono stati sottoposti a una procedura chirurgica per scindere i ricordi della vita lavorativa da quelli della vita privata. Questo audace esperimento di equilibrio tra lavoro e vita privata viene messo in discussione quando Mark si trova al centro di un mistero che lo costringerà a confrontarsi con la vera natura del suo lavoro… e di se stesso“.

La seconda serie tv disponibile da Apple TV+ da guardare assolutamente è Silo. Anche questo titolo è disponibile in due stagioni. “Silo racconta la storia delle ultime diecimila persone sulla terra, la cui casa profonda un miglio le protegge dal mondo esterno devastato da esalazioni tossiche. Tuttavia, nessuno sa quando o perché il silo sia stato costruito e chi cerca di scoprirlo va incontro a conseguenze fatali“.

Apple TV+: altre due serie da vedere subito

Apple TV+ ha disponibili altre due serie che vale davvero la pena vedere assolutamente.

Da una parte c’è Dark Matter. “La serie seguirà Jason Dessen (interpretato da Joel Edgerton), un fisico, professore e padre di famiglia che una notte, mentre torna a casa per le vie di Chicago, si ritrova intrappolato in una versione alternativa della sua vita“.

Dall’altra c’è For All Mankind in quattro stagioni pazzesche. “Immagina un mondo in cui la corsa alla conquista dello spazio non è mai finita. Ideata da Ronald D. Moore, questa emozionante versione alternativa della storia è incentrata sulle rischiose vite di un equipaggio della NASA e delle loro famiglie“.