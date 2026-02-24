 4 smartphone folli a prezzo imperdibile su eBay
Scopri i 4 smartphone folli a prezzo imperdibile su eBay sfruttando il coupon FEB26 che ti permette di risparmiare fino a 45€ extra.
Tecnologia Mobile
Scopri i 4 smartphone folli a prezzo imperdibile su eBay sfruttando il coupon FEB26. Inserendo questo codice promozione puoi permetterti di risparmiare fino a 45 euro extra oltre allo sconto della promozione già attivo. Potrai anche pagare in 3 rate a tasso zero con PayPal o Klarna.

REALME C71 256GB DUAL SIM ANDROID 8GB RAM DISPLAY 6.67″ FOREST OWL a soli € 114,10 con FEB26!

Honor 400 Lite 5G Grigio 256GB Memoria 8GB Ram Display 6.7″ Amoled Velvet Grey a soli € 192,56 con FEB26!

Honor 400 5G Nero 512GB Memoria 8Gb Ram Display 6.55″ Amoled 120Hz MidnightBlack a soli € 313,31 con FEB26!

HONOR MAGIC 8 LITE 8+256GB DS 5G REDDISH BROWN OEM a soli € 283,95 con FEB26!

Ricordati che ogni ordine è coperto dalla Garanzia Cliente eBay e dal Servizio eBay Premium. Inoltre, la consegna gratuita è inclusa in tantissime destinazioni italiane.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 feb 2026

Osvaldo Lasperini
24 feb 2026
