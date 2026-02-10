4 smartphone imperdibili per qualità-prezzo su eBay

Con eBay il risparmio è dietro l’angolo, ma potrebbe sparire da un momento all’altro. Ecco qui 4 smartphone imperdibili per l’ottimo rapporto qualità-prezzo dovuto all’offerta attiva al momento. Risparmia subito, prima che finiscano anche gli ultimi pezzi disponibili. Potrai decidere di pagare in comode rate a tasso zero con PayPal o Klarna.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 512GB + 12GB a soli 281 euro con PSPRFEB26!
SAMSUNG GALAXY A16 128GB a soli 119 euro con PSPRFEB26!
XIAOMI REDMI NOTE 15 PRO 256GB + 8GB a soli 258 euro con PSPRFEB26!
HONOR 400 5G DUAL SIM 512GB + 8GB a soli 319 euro con PSPRFEB26!
Pubblicato il 10 feb 2026
