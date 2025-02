4 tracker Bluetooth a 23€: l'affare che andrà sold out molto presto

Qui è dove ti spieghiamo come acquistare 4 tracker Bluetooth al prezzo stracciato di soli 23,99 euro. È merito dell’offerta a tempo su Amazon che in questo momento li sta proponendo in forte sconto rispetto al listino. Ti torneranno utili per non perdere i tuoi oggetti e per ritrovarli velocemente in caso di smarrimento. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile: a queste condizioni potrebbe andare sold out molto velocemente.

Offerta a tempo per questi 4 tracker Bluetooth

Sono compatibili solo ed esclusivamente con i dispositivi iOS, garantendo il pieno supporto alla tecnologia Dov’è di Apple molto apprezzata dagli utenti della mela morsicata. Li puoi agganciare o inserire, ad esempio, al portachiavi, in borsa, nelle valigie o nello zaino durante gli spostamenti. Ci sono anche la batteria sostituibile (a bottone di tipo CR2032, con autonomia dichiarata pari a un anno) così da non doverli buttare quando è scarica (come avviene invece a molte alternative della concorrenza) e la certificazione IP67 che assicura la resistenza all’acqua. Scopri di più sulla pagina dedicata.

La prima riduzione della spesa (-33%) è applicata in automatico, mentre per ottenere un ulteriore sconto del 40% devi solo attivare il coupon dedicato. Così facendo si porta la cifra finale a soli 23,99 euro, davvero irrisoria per il bundle con 4 tracker Bluetooth.

Ordinali adesso per riceverli già entro domani a casa tua. Inoltre, se hai un abbonamento Prime attivo, per te c’è anche la consegna gratuita. Se sei interessato al prodotto ti consigliamo di farlo subito: è un’offerta a tempo e potrebbe andare sold out da un momento all’altro.