4 Tracker Bluetooth Chipolo One in promo a soli 57€ su Amazon

Cerchi una valida alternativa economica agli Apple AirTag e ai Samsung Galaxy SmartTag, altrettanto precisa e con tanta autonomia? Abbiamo trovato il prodotto giusto nell’offerta giusta. Acquista 4 Tracker Bluetooth Chipolo One a soli 57 euro, invece di 75 euro. Si tratta di una promozione che fa parte della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon.

Questo significa che hai accesso solo se sei un cliente Prime. Questo ti assicura prezzi decisamente competitivi e la consegna gratuita direttamente a casa tua o in un qualsiasi punto di ritiro da te scelto. Non perdere altro tempo, perché questa promozione sta andando a ruba. Grazie a Chipolo One non perdi più alcun oggetto o dispositivo.

Tracker Bluetooth Chipolo One: il motore di ricerca per i tuoi oggetti e device

I Tracker Bluetooth Chipolo One sono perfetti per tenere traccia della posizione dei tutti i tuoi oggetti e device, per non perderli più. Ognuno di questi dispositivi riproduce un suono forte da 120 dB che ti permette di trovare rapidamente quello che hai perso. Impermeabili, puoi utilizzarli anche all’aperto e agganciati al collare dei tuoi animaletti. Acquista il pacco da 4 unità a soli 57 euro su Amazon.

La loro batteria integrata assicura un’autonomia di ben 2 anni di utilizzo dall’accensione. Quando la batteria si sta per esaurire sarai avvisato e potrai sostituirla facilmente, ridando nuova vita al tuo Chipolo One.

Acquista ora la confezione da 4 pezzi a soli 57 euro, invece di 75 euro.