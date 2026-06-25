400 giornali contro OpenAI e Microsoft per lo scraping AI

Una coalizione di editori che possiede quasi 400 giornali ha fatto causa a OpenAI e Microsoft, accusandoli di aver fatto scraping dei propri contenuti, inclusi articoli a pagamento, per sviluppare ChatGPT e Copilot senza pagare un centesimo. È una delle più grandi coalizioni di editori mai formate contro l’uso gratuito dei contenuti da parte dell’AI.

I prodotti AI hanno generato miliardi di dollari di valore di mercato usando il lavoro degli editori , dice la denuncia. Ma non è stato condiviso con gli editori.

L’accusa dei giornali

La denuncia, depositata presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto meridionale di New York, sostiene che OpenAI e Microsoft hanno sistematicamente e segretamente passato al setaccio i siti web degli editori, inclusi contenuti dietro paywall e altre restrizioni di accesso, e copiato articoli, reportage e altre opere originali sui propri server senza autorizzazione.

Gli editori chiedono i danni legali e un’ingiunzione per presunta violazione del copyright e violazioni del Digital Millennium Copyright Act (DMCA). L’ex procuratore generale del New Jersey Matthew Platkin e il suo studio legale rappresentano la coalizione.

La risposta di OpenAI

I nostri modelli promuovono l’innovazione, sono addestrati su dati pubblicamente disponibili e si basano sul fair use , ha detto il portavoce OpenAI Drew Pusateri a Bloomberg.

È la stessa difesa usata da ogni azienda AI citata in giudizio per scraping. I dati erano pubblici, ergo l’uso è legittimo. Ma “pubblicamente disponibili” e “dietro paywall” sono concetti che si escludono a vicenda, e la denuncia sostiene che anche i contenuti protetti sono stati copiati.

Il giornalismo locale come vittima

Gli editori descrivono il boom AI come una campana a morto per il giornalismo locale se le aziende AI che fanno incetta di contenuti gratuitamente non vengono ritenute responsabili. I giornali locali, già in crisi di ricavi da anni, vedono i propri articoli usati per addestrare chatbot che poi rispondono alle domande che i lettori avrebbero fatto cercando quei giornali.

È un circolo vizioso, il giornale produce il contenuto e l’AI cannibalizza i contenuti. ChatGPT risponde alla domanda usando quel contenuto e il lettore non visita mai il giornale. Il giornale perde il traffico, e la pubblicità. Licenzia i giornalisti, quindi produce meno contenuto. L’AI ha meno materiale da saccheggiare. Ma a quel punto ha già il modello addestrato.

Le cause contro il saccheggio delle aziende AI

Non è la prima causa di questo tipo. Nel 2024, otto giornali avevano già fatto causa a OpenAI e Microsoft. Il New York Times ha la propria causa in corso. CNN ha fatto causa a Perplexity. Getty Images ha prima fatto causa a Stability AI e poi firmato accordi con OpenAI e Perplexity.

Ma 400 giornali in una sola coalizione sono una scala diversa, e il messaggio agli editori che non hanno ancora agito è chiaro: unirsi o perdere.