400 mila italiani possono ambire al Super Cashback

Quando ormai ci si avvia al giro di boa del primo semestre del Piano Cashless Italia, la classifica di quanti stanno per ambire al Super Cashback si sfilaccia in modo ormai quasi definitivo. La classifica non è ancor certo determinata – tutt’altro – e la gara per restare tra le prime 100 mila posizioni è completamente aperta. Tuttavia il gruppo di quanti possono realmente competere a questa posizione si è ormai assottigliato.

Ad oggi si può immaginare che il gruppo di quanti hanno la concreta possibilità di accedere al Super Cashback da 1500 euro possa comprendere circa 400 mila cittadini. Esatto: 400 mila italiani per 100 mila premi. Ecco perché.

Super Cashback, se lo contendono in 400 mila

Si può desumere questo quantitativo dalle statistiche prodotte dal portale dell’iniziativa, dove è chiaramente indicato come gli utenti che hanno già effettuato più di 100 transazioni siano ad oggi 394.417. Considerando che in posizione 100.000 si sono già fatte circa 200 transazioni, significa che pressoché tutto in questa fascia quantitativa di transazioni possa essere ancora coinvolta nel rush finale.

Sono ancora molte le varianti che potranno modificare questa valutazioni, in primis quell’ipotesi di “aggiustamento” della classifica derivante dalla stretta ai furbetti sulla quale si conoscono al momento intenti e buone intenzioni, ma non modalità pratiche e quantificazioni oggettive. Una porzione della parte alta della classifica, insomma, potrebbe essere tagliata via con qualche controllo incrociato, verificando il numero delle transazioni e la loro liceità in base alle finalità del gioco: ancora non sono chiare le basi su cui tutto ciò potrà avvenire, dunque non è chiaro quanti siano i possibili “ripescati” dopo questa operazione di pulizia.

La cosa pressoché certa, però, è che circa 4 milioni di iscritti hanno ancora le carte in regola per arrivare almeno al cashback da 150 euro, 800 mila ulteriori dovranno accelerare il ritmo per arrivarci, mentre 1,5 milioni hanno già in tasca il cashback e non hanno grosse possibilità di ambire a qualcosa di ulteriore.

Va ricordato come, secondo le nostre stime, per arrivare al Super Cashback bisognerà aver fatto entro fine giugno almeno 400 transazioni. Ma potrebbe essere una stima ancora ottimistica: la corsa all’ultima transazione potrebbe alzare ulteriormente l’asticella e portare poche centinaia di migliaia di utenti a riconcorrersi negli ultimi giorni di “dentro o fuori”.