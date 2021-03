Qual è il numero minimo di transazioni da eseguire per poter arrivare alla fine del semestre ad allungare le mani sui 1.500 euro del Super Cashback? Una domanda a cui stanno cercando di rispondere in molti, tutti coloro che sperano di rientrare nelle prime 100.000 posizioni della classifica e aver così diritto al rimborso extra previsto dall’iniziativa Cashback di Stato.

Super Cashback: quante transazioni servono?

I dati ufficiali aggiornati ad oggi, martedì 30 marzo, dicono che servono 198 pagamenti per piazzarsi all’ultima delle posizioni utili. È sufficiente un rapido calcolo per capire che sono più di un paio su base quotidiana (2,22 per essere precisi) e circa una quindicina (15,57) a settimana. Alleghiamo di seguito il grafico in cui è rappresentata la variazione apprezzata da gennaio a oggi.

Prosegue senza sosta e senza troppe soprese il trend di crescita in termini numerici. Guardando indietro, due mesi fa (30 gennaio) ne erano sufficienti 1,43, mentre un mese fa (28 febbraio) la soglia era salita a 1,88. L’incremento si spiega con l’aumento nella frequenza delle spese andato di pari passo con il passare del tempo, per tutto il trimestre.

Come sempre in queste occasioni, sottolineiamo nuovamente che si tratta di conteggi indicativi, poiché per la corretta e definitiva registrazione delle transazioni potrebbero trascorrere diversi giorni. Lo ha ribadito più volte anche PagoPA che si occupa dell’applicazione IO, punto d’accesso per tutte le informazioni e gli aggiornamenti ufficiali in merito al Cashback.

Possiamo comunque azzardare una previsione a fine giugno, essendo ormai giunti alla metà del semestre: stando ai dati odierni ne serviranno almeno 403 per poter allungare le mani sul Super Cashback. Di questo passo anche la soglia dei 400 è destinata a diventare un lontano ricordo.

Per i 100.000 aventi diritto il bonifico da 1.500 euro arriverà sul conto corrente all’IBAN indicato, lo stesso impiegato per ricevere il rimborso del 10% sulle spese in negozio (fino a un massimo di 150 euro).

Intanto nelle aule della politica nostrana si discute dell’iniziativa, che di recente sembra aver trovato conferme per quanto riguarda la sua continuazione, nonostante le ipotesi circolate. Dai primi report in merito agli effetti del Cashback emergono segnali positivi in termini di ritorno per le casse pubbliche.