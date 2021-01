Con la seconda fase del Cashback di Stato debutta anche il Super Cashback. L’ennesima conferma arriva direttamente dall’applicazione IO: chi ha aderito all’iniziativa nella sezione Portafoglio trova ora la voce “La tua posizione” al fianco di “Le tue transazioni”. Da lì sarà possibile controllare se il numero di pagamenti elettronici effettuati nei negozi è sufficiente o meno a ricevere i 1.500 euro extra previsti per i primi 100.000 classificati.

Super Cashback: la classifica nell’app IO

Per visualizzare la classifica, così come per ottenere il Cashback, è necessario effettuare almeno 50 transazioni valide entro la fine del periodo utile. Sono in media poco più di otto acquisti ogni mese.

Premendo su “La tua posizione” compare un messaggio che spiega in modo piuttosto chiaro come funziona il Super Cashback. Lo riportiamo di seguito.

La classifica si basa sul numero di transazioni eseguite con i metodi di pagamento su cui hai attivato il Cashback. In questo momento tutti i partecipanti sono nella stessa posizione. Non appena riceveremo le transazioni effettuate i primi giorni di quest’anno, verrà mostrata la tua posizione in classifica. Una volta pubblicata, la classifica continuerà a cambiare a seconda del numero di transazioni di tutti i partecipanti, fino alla fine dei sei mesi.

Ricordiamo che le fasi previste per il Cashback di Stato sono in totale quattro: la prima è durata solo qualche settimana e si è conclusa il 31 dicembre (Extra Cashback di Natale), la seconda ha preso il via l’1 gennaio 2021 e si chiuderà il 30 giugno 2021, mentre la terza e la quarta andranno in scena rispettivamente nei due semestri successivi. Per ognuna di queste è prevista l’assegnazione del Super Cashback da 1.500 euro ai primi 100.000 classificati oltre a quanto maturato con il rimborso del 10% sulla spesa effettuata in negozio (fino a un massimo di 150 euro).