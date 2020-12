C’è Cashback e Super Cashback. La differenza sta nella cifra riconosciuta e nelle modalità di erogazione. Se il primo può essere maturato aderendo all’iniziativa e ricevendo il 10% di quanto speso nei negozi, il secondo è una sorta di premio da 1.500 euro assegnato a coloro che nei tre semestri dell’iniziativa (da inizio 2021 a metà 2022) avranno eseguito il maggior numero di transazioni valide.

Super Cashback da 1.500 euro: come viene assegnato?

I due rimborsi possono essere accumulati, come si legge nella sezione del sito ufficiale dedicata a domande e risposte: “Sì, le due tipologie di rimborso si sommano, arrivando a 1.650 euro, nel caso in cui tu abbia effettuato almeno 50 transazioni valide ed essendo tra i primi 100.000 cittadini che hanno totalizzato più transazioni nello stesso periodo”.

Il portale dell’applicazione IO precisa inoltre che “A parità di numero di transazioni valide al termine di ciascun periodo, avrà la priorità chi ha effettuato l’ultima transazione valida prima degli altri partecipanti”. La posizione in graduatoria varia a seconda del numero delle transazioni valide effettuate.

L’introduzione del Super Cashback ha suscitato non poche polemiche da parte di chi ritiene la misura non in linea con l’obiettivo del Cashback di Stato (incentivare l’utilizzo dei pagamenti digitali per gli acquisti quotidiani), spingendo i cittadini ad eseguire il maggior numero possibile di transazioni per poter ambire al rimborso. Una dinamica non troppo differente rispetto a quella che regola la Lotteria degli Scontrini.