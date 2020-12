Archiviato non senza qualche problema il primo giorno del Cashback di Stato, il team al lavoro sull’applicazione IO ribadisce di essere impegnato senza soluzione di continuità per garantire che tutto funzioni al meglio nel minor tempo possibile, rimandando alla sezione del sito dedicata alle FAQ (link a fondo articolo) per saperne di più.

Domande e risposte sull’app IO e sul Cashback

Come noto la mole di connessioni simultanee all’applicazione ha messo in ginocchio IO e impedito a molti di attivare subito la propria adesione al Cashback o di aggiungere i metodi di pagamento, operazioni necessarie per maturare poi quello che è stato battezzato l’Extra Cashback di Natale da qui a fine anno. Il profilo ufficiale dell’app su Twitter conferma le “migliaia di domande dei cittadini” ricevute e l’impossibilità di replicare a tutte, indirizzando al portale per consultare le più frequenti domande e risposte.

Su Twitter non riusciamo sempre a rispondere singolarmente alle migliaia di domande dei cittadini. Per questo, la già popolata pagina delle domande frequenti viene aggiornata costantemente #IOapp #Cashback https://t.co/Q0dmVriuGT — IO, l'app dei servizi pubblici (@IOitaliait) December 8, 2020

“Chi può aderire?”, “Per aderire devo avere la cittadinanza italiana?”, “Ci sono limiti di reddito?”, “Voglio partecipare al Cashback, ma non ho uno smartphone né un tablet compatibile con l’app IO, come posso fare?”, “Quali dati devo comunicare per partecipare al Cashback?”, “Posso partecipare al Cashback anche con una carta che non è mia?”, “Se mi iscrivo al Cashback, partecipo automaticamente anche alla Lotteria degli Scontrini?”, “Posso cambiare l’IBAN con cui ho aderito al Cashback?”. Sono solo alcuni dei quesiti presi in esame dal sito ufficiale con l’obiettivo di sciogliere dubbi e legittime incertezze.

Per capire cosa ha innescato i problemi degli ultimi giorni è sufficiente dare un’occhiata all’immagine qui sotto che rappresenta il volume delle autenticazioni all’app IO con SPID e CIE.