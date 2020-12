Sono ore complicate per il team al lavoro sull’applicazione IO: con il via al Cashback di Stato fissato per domani, sono tanti coloro che stanno provando a connettersi per aggiungere i propri metodi di pagamento e aderire all’iniziativa. Quanti? Circa 6.000 richieste ogni secondo stando a quanto riferito da PagoPA a Repubblica. Un volume tale da provocare qualche anomalia.

Tutti su IO e l’app non carica, alla vigilia del Cashback

La conseguenza quasi inevitabile è il manifestarsi di problemi a partire dall’impossibilità di avviare correttamente IO rimanendo fermi alla prima schermata in attesa dell’inizializzazione.

Chi riesce a superare questo primo step, non appena effettuato l’accesso alla sezione Portafoglio, si trova al momento impossibilitato ad aggiungere nuove carte o altri metodi di pagamento.

Dal profilo social ufficiale giungono rassicurazioni sull’evolversi della situazione: i tecnici sono al lavoro per risolvere i problemi nel minor tempo possibile.

purtroppo sì. Il nostro team sta lavorando per risolvere l'errore al più presto. Grazie e scusaci per il disagio. — IO, l'app dei servizi pubblici (@IOitaliait) December 7, 2020

Ricordiamo infine che è possibile aderire all’iniziativa Cashback di Stato anche senza smartphone e senza per forza di cose passare dall’applicazione IO. A tal proposito rimandiamo a un articolo pubblicato oggi su queste pagine che elenca i metodi alternativi disponibili, offerti da una serie di Issuer Convenzionati (soggetti che hanno emesso gli strumenti di pagamento elettronico scelti dai cittadini per partecipare al Cashback e che hanno sottoscritto una convenzione con PagoPA). Sono American Express, BancomatPAY, BancoPosta, PostePay, CREDEM, Flowe, Hype, Nexi Pay, Satispay, Sella e YAP. In merito viene precisato che: