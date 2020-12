Proprio alla vigilia del via al Cashback di Stato, l’applicazione IO attraverso cui poter aderire all’iniziativa e ottenere il rimborso non funziona. Già da questa mattina alcuni problemi alla sezione Portafoglio, ora malfunzionamenti che si manifestano fin dall’avvio. Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo si rimane bloccati alla fase di apertura con la scritta “Inizializzazione” e un’attesa che non termina mai.

App IO: qualche problema prima del Cashback

Anche in questo caso la responsabilità sembra poter essere attribuita alla mole di connessioni simultanee per l’attivazione del Cashback di Stato, chiamato anche Extra Cashback di Natale in questa sua prima fase sperimentale che andrà a concludersi nel mese di dicembre. Insomma, un sovraccarico di richieste che l’infrastruttura non è in grado di gestire.

A confermarlo i profili social di IO, ribadendo che non vi è alcun problema di sicurezza, ma solo rallentamenti che si spera possa essere risolti nel minor tempo possibile.

non siamo nervosi, davvero 🙂

Stavamo smentendo seccamente che non si tratta di problemi di sicurezza, perché su quel tema non si scherza. Sul resto, non possiamo rilassarci perché ci sono dei rallentamenti, ma speriamo di poterlo fare presto dopo aver risolto i problemi 🙂 — IO, l'app dei servizi pubblici (@IOitaliait) December 7, 2020

Una volta caricata l’applicazione IO, nella sezione Portafoglio sarà possibile aderire all’iniziativa a aggiungere i metodi di pagamento attraverso i quali maturare il rimborso, bancomat compreso, prendendo parte al progetto seguendo i pochi e semplici passi della procedura di iscrizione.

La somma relativa al Cashback del dicembre 2020 sarà inviata sull’IBAN indicato dal cittadino entro fine febbraio 2021.