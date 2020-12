Domani prenderà il via la fase sperimentale del Cashback di Stato, quella battezzata Extra Cashback di Natale che andrà a concludersi il 31 dicembre. Da oggi nell’app IO è possibile aderire all’iniziativa e aggiungere il proprio bancomat. In molti stanno cercando di farlo in queste ore, tanto che la sezione Portafoglio sta manifestando alcuni problemi.

IO: il Portafoglio non carica, ci vuole un po’ di pazienza

Si moltiplicano le segnalazioni di chi si trova di fronte al messaggio “Carico i metodi di pagamento…” vedendo poi però comparire “Non è stato possibile caricare i metodi di pagamento, riprova per piacere”. Premere il pulsante “Riprova” non porta a un esito differente.

La ragione è quasi certamente da cercare in una enorme mole di connessioni simultanee, tale da mettere in difficoltà l’infrastruttura sulla quale poggia l’applicazione IO o almeno la sezione Portafoglio, alla vigilia del via al Cashback di Stato. Qualche rallentamento lo si era già avvertito ieri, legato perlopiù ad alcuni gestori delle credenziali SPID.

Aggiornamento (07/12/2020): in questo momento si manifesta un altro problema, in fase di apertura, lasciando l’utente in attesa della “Inizializzazione”.