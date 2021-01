Si conclude oggi la prima fase del Cashback, quella battezzata Extra Cashback di Natale. Da domani, primo giorno del 2021, prenderà il via la cosiddetta Fase 2 dalla durata semestrale (come le due successive) fino al giugno 2021. Come funziona l’iscrizione? La risposta arriva direttamente dall’account Twitter dell’applicazione IO.

Cashback di Stato: l’iscrizione alla seconda fase

Un post condiviso ieri fa chiarezza: chi ha già partecipato all’iniziativa nelle scorse settimane non dovrà far nulla, risulterà iscritto automaticamente. Tutti gli altri lo potranno fare in qualsiasi momento, direttamente da IO nella sezione Portafoglio dove si possono anche aggiungere i metodi di pagamento e l’IBAN del conto corrente per la ricezione del bonifico. Va ricordato che il denaro sarà trasferito entro 60 giorni dalla fine di ogni fase per coloro che avranno raggiunto la soglia minima delle transazioni richieste (10 per dicembre 2020, almeno 50 per i periodo successivi).

Su #IOapp vedrai entro 10 giorni dalla fine del periodo del #Cashback il calcolo definitivo delle transazioni valide e del rimborso. Se hai superato la soglia minima delle transazioni, riceverai un bonifico entro 60 giorni. Sarai iscritto automaticamente al periodo successivo. pic.twitter.com/ApWCfXebe1 — IO, l'app dei servizi pubblici (@IOitaliait) December 30, 2020

Le spese effettuate nei negozi fino a questa sera (31 dicembre) saranno conteggiate nei prossimi giorni. Ai fini del rimborso farà fede la data di esecuzione del pagamento.

La seconda fase del Cashback di Stato assegnerà anche quello che è stato battezzato Super Cashback: un ulteriore contributo da 1.500 euro riconosciuto ai 100.000 cittadini che in ognuno dei tre semestri dell’iniziativa avranno eseguito il maggior numero di transazioni valide. Ci sarà una classifica, aggiornata di continuo e consultabile dal momento in cui il conteggio dei pagamenti avrà raggiungo la soglia delle 50 unità.