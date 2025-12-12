400 sfondi per Windows 11, Microsoft Store lancia la sezione Temi

Nel Microsoft Store c’è ora una sezione dedicata ai temi di Windows. Permette agli utenti di sfogliare e installare temi con un solo clic, tutto in un unico posto facile da navigare. Microsoft si vanta di avere oltre 400 temi disponibili, 35 dei quali sono completamente nuovi. Vuol dire che i restanti 365 erano già lì, da qualche parte, solo nascosti da qualche parte chissà dove nello store come vecchi calzini dimenticati in fondo al cassetto.

Windows 11, arriva la pagina dedicata ai temi nel Microsoft Store

Diciamolo subito, questi non sono i temi che trasformano Windows in un’opera d’arte. Sono sostanzialmente pacchetti di sfondi abbinati a colori accentuati. Niente suoni personalizzati, niente cursori fantasiosi, niente icone alternative. Solo immagini di sfondo carine e una palette di colori che si coordina con esse.

Certo, ci sono collezioni di sfondi che non sono male. Paesaggi, astrazioni, animali, arte digitale, la varietà c’è. E averli tutti raccolti in un posto unico invece di doverli cercare in giro per lo store è effettivamente comodo.

Nel post di annuncio, Microsoft promette che lavorerà per rendere ogni dispositivo un vero riflesso del suo proprietario . Tutto bellissimo, se non fosse che Windows 11 ha tolto più opzioni di personalizzazione di quante ne abbia aggiunte rispetto a Windows 10, come la barra delle applicazioni che non si può più spostare in alto, le cartelle colorate nel menu Start.

La verità è che Microsoft ha sempre avuto un rapporto complicato con la personalizzazione. Da una parte vuole dare agli utenti il controllo sul sistema, dall’altra preferisce che tutto sembri uniforme e “pulito” secondo i loro standard di design. Il risultato è questa via di mezzo dove danno degli sfondi carini, ma tolgono la libertà di decidere dove mettere le icone.

Roll out graduale

La sezione Temi sta arrivando gradualmente. L’azienda dice che è disponibile per utenti selezionati nel Microsoft Store su Windows, che vuol dire tutto e niente.

La parte più interessante del post sul blog Windows Experience non riguarda nemmeno i temi ufficiali. Microsoft ha dato risalto ad alcune app di terze parti che permettono di personalizzare Windows ben oltre quello che l’azienda stessa offre. TranslucentTB per rendere la barra delle applicazioni trasparente, Lively Wallpaper per sfondi animati, e altre chicche create da sviluppatori che hanno capito cosa vuole davvero la gente.

Guardando il quadro generale, questa nuova sezione Temi è un passo nella direzione giusta. Non è chissà che, ma dimostra che Microsoft sta almeno pensando all’esperienza utente e alla personalizzazione. Ora se solo potessero applicare la stessa logica al resto di Windows 11, invece di imporre scelte discutibili, sarebbe davvero fantastico.