41 lingue racchiuse in una sola app: diventa un poliglotta con Mondly

Hai mai pensato di imparare una nuova lingua? Con Mondly puoi sceglierne addirittura 41: inglese, spagnolo, francese, tedesco, ma anche giapponese, coreano, russo, arabo e cinese. Premiata come “App dell'anno” da Facebook e “Miglior nuova app” da Apple con oltre 80 milioni di download, Mondly offre un'ampia quantità di risorse e strumenti per imparare da zero una nuova lingua, senza lo stress di dover seguire corsi o chinarsi sui libri. L'abbonamento Premium annuale a Mondly è acquistabile all'ottimo prezzo di 47,99 euro ed è compatibile con dispositivi Android, iOS e di marca Huawei.

Imparare una nuova lingua apre le porte del mondo. Ma bastano davvero soltanto cinque minuti al giorno? Questo è ciò che promette Mondly. L'abbonamento Premium include tantissimi strumenti per imparare e mantenere le proprie capacità linguistiche e diventare in pochissimo tempo un eccellente poliglotta: 250 lezioni organizzate in pratici argomenti per imparare a capire le basi, 36 Vocabulary Builders (ovvero liste di parole), 41 conversazioni reali e simulate, risorse per capire più a fondo la grammatica e 2000 lezioni giornaliere per consolidare le nuove conoscenze linguistiche.

La caratteristica principale di Mondly e del suo metodo di insegnamento è proprio l'immediatezza di accesso alle lezioni e agli strumenti: non ci sono orari da seguire o verifiche da compilare, bastano pochi minuti al giorno per imparare passo dopo passo una (o più) delle 41 lingue proposte. Mondly, votata positivamente da milioni di utenti in tutto il mondo, è acquistabile dal sito web ufficiale al prezzo di 47,99 euro. L'abbonamento Premium, dalla durata complessiva di 12 mesi, include 41 lingue. L'applicazione è supportata da tutti i dispositivi con sistema operativo Android e iOS, e da dispositivi Huawei.