ASUS Vivabook con OLED, i7, 16GB RAM e SSD da 512GB in sconto Amazon (-100€)

ASUS Vivobook S 15 è un notebook dall’eleganza sopraffina, leggero, veloce e molto potente e che soprattutto si esalta per il suo fantastico display OLED, uno schermo che non si vede spesso sui PC portatili. Oggi puoi avere questa meraviglia tecnologica con uno sconto di 100 euro su Amazon: una grande occasione per rinnovare il tuo sistema di lavoro senza rinunciare, davvero, alla qualità.

ASUS Vivobook S15: OLED e non solo

Il display NanoEdge OLED HDR a tre lati di Vivobook 15 è una vera meraviglia. Con proporzioni 16:9, è super luminoso e offre una gamma di colori al 100% DCI-P3 di livello cinematografico, rendendo i colori ultra vividi e realistici.

Inoltre, è PANTONE Validated per la precisione del colore di livello professionale e certificato TÜV Rheinland per le basse emissioni di luce blu. Immagina di guardare i tuoi film o di lavorare su progetti grafici con questa qualità visiva senza compromessi.

Sotto il cofano, l’ASUS Vivabook S 15 è alimentato dai processori Intel Core di 12ª generazione i7-12700H, supportati da una generosa RAM da 16GB e un SSD PCIe da 512GB. Questa combinazione di componenti di alta qualità garantisce un’esperienza senza interruzioni, sia che tu stia eseguendo applicazioni intensive che giochi di ultima generazione. La grafica Intel Iris Xe completa il pacchetto.

L’audio di questo notebook è stato sviluppato in collaborazione con gli esperti audio di Dirac, un rinomato fornitore di soluzioni audio professionali. Il risultato? Un sistema audio che offre un’esperienza sonora coinvolgente, chiara ed equilibrata come non hai mai sentito prima su un PC, laptop o tablet. Che tu stia guardando film, ascoltando musica o partecipando a videochiamate, sarai immerso in un audio di qualità superiore.

Vivobook 15 offre un completo set di porte I/O, tra cui la veloce e multifunzionale porta Thunderbolt 4. Questa porta ti consente di collegare dispositivi esterni ad alta velocità e offre una flessibilità senza pari. Inoltre, questo notebook è certificato Intel Evo, il che significa che è stato sottoposto a rigorosi test per garantire la resistenza a carichi di lavoro intensi, garantendoti prestazioni affidabili e costanti.

L’ASUS Vivabook S 15 con display OLED, processore Intel Core i7, 16GB di RAM e SSD da 512GB è un’affare che non puoi permetterti di lasciarti sfuggire. A soli 899 euro su Amazon, è un notebook che offre prestazioni eccezionali, un display mozzafiato e un audio straordinario.

