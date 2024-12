47% di sconto Black Friday per myPOS Go Combo

Ottieni la soluzione di pagamento più versatile che ci sia! Grazie a myPOS Go Combo hai flessibilità del lavoro in mobilità con le funzionalità di una docking station: stampa ricevute, aumenta la durata della batteria e collegati a un registratore di cassa. Acquistalo ora al 47% di sconto con l’offerta Black Friday! Ecco cosa hai incluso:

connessione con scheda SIM 4G integrata e gratuita ;

; senza canone mensile , paghi solo le commissioni sugli acquisti;

, paghi solo le commissioni sugli acquisti; connettività WiFi integrata ;

; dock station di ricarica con stampante integrata ;

di ricarica con ; dispositivo autonomo che non necessita di smartphone.

Grazie a questa promozione hai un dispositivo in grado di supportarti in tutto. Con myPOS Go Combo non hai canone mensile e né contratti vincolanti. Paghi solo il terminale POS 99€, invece di 189€, una tantum. Hai zero costi mensili e solo 1,20% di commissioni per transazione. Inoltre, hai lo 0% di costi per l’accredito istantaneo.

myPOS Go Combo: zero canone, zero impegno e zero sorpresa

Con myPOS GO Combo sai sempre cosa paghi. Questa soluzione è zero canone, zero impegno e zero sorpresa. Tutto è completamente trasparente e verificabile prima dell’acquisto. Cosa stai aspettando? Il tuo nuovo POS ti sta aspettando? Acquistalo ora al 47% di sconto con l’offerta Black Friday!

Grazie a questo dispositivo sei in grado di emettere scontrini senza complicazioni. Infatti, quando è nell’alloggio, myPOS Go 2 si collega perfettamente alla stampante termica ad alta velocità. Inoltre, grazie alla dock di stampa massimizzi la tua produttività perché è dotata di una batteria al litio di elevata capacità che raddoppia le ore di lavoro del terminale.

Inoltre, con myPOS Go Combo hai una soluzione flessibile in mobilità. Infatti, ti basta estrarre il terminale dal dock e andare ovunque la tua azienda abbia bisogno di te. Il terminale è sempre pronto e carico per essere utilizzato. Collegalo direttamente al tuo registratore di cassa in un attimo. Accetta i pagamenti senza telefono e in totale autonomia.