48 euro di sconto all'anno sulla fibra Iliad: ecco per chi

Da qualche giorno nella home page del sito Iliad compare un nuovo banner, in riferimento all’offerta sulla fibra, che recita il seguente messaggio: “-48€ all’anno sulla Fibra Iliad (4€ al mese)”. Si tratta della promozione che prevede uno sconto di 4 euro al mese sulla fibra per tutti gli utenti mobile con un’offerta a 9,99 euro o 11,99 euro al mese e pagamento automatico.

Grazie a questo sconto, quindi, il prezzo della fibra Iliad passa da 25,99 euro a 21,99 euro al mese. E come ci ha abituato fin dal suo arrivo in Italia, è un’offerta senza costi nascosti né rimodulazioni, in due parole: per sempre.

L’offerta sulla fibra Iliad

Inclusi nell’offerta ci sono la connessione in fibra ottica FTTH, il router iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7, le chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 Paesi all’estero, più l’app iliadbox connect per una gestione più semplice e immediata della propria rete Internet di casa.

Come già accennato all’inizio, anche quest’anno Iliad può vantarsi del riconoscimento di “fibra più veloce d’Italia” da parte di nPerf, sulla base dei test effettuati dalla società indipendente tra il 1° gennaio e 31 dicembre del 2024. Queste le prestazioni nel dettaglio:

Aree coperte da tecnologia FTTH EPON

fino a 5 Gbit/s in download

fino a 700 Mbit/s in upload

Aree coperte da tecnologia FTTH GPON

fino a 2,5 Gbit/s in download

fino a 500 Mbit/s in upload

L’altro fiore all’occhiello è l’iliadbox con Wi-Fi 7: quella di Iliad è la prima offerta fibra in Italia che include un router dotato della nuova tecnologia. L’ultimo standard per il trasferimento dei dati via wireless consente di navigare con prestazioni di velocità e stabilità ancora maggiori rispetto alla generazione precedente, sia in download che in upload.

Ricapitolando dunque l’offerta in corso, gli utenti mobile Iliad che hanno sottoscritto un’offerta da 9,99 euro o 11,99 euro al mese, con l’opzione del pagamento automatico attiva, beneficiano di uno sconto di 4 euro al mese sulla fibra, che passa così da 25,99 euro a 21,99 euro al mese, per un risparmio complessivo in un anno di 48 euro.