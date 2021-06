4DRC, un drone che ti farà volare con la fantasia

Sei pronto a far volare il tuo primo drone? Solo oggi il quadricottero 4DRC è disponibile a soli 135,99 euro con uno sconto del 32% sul prezzo originale, accarezzando così la pulsione di volare che ha ognuno di noi. La videocamera 4K HD porta lo sguardo direttamente a bordo, consentendo riprese mozzafiato ad alta risoluzione, creando un inevitabile divertimento tutto da vivere.

Drone 4DRC, si vola

Uno sconto di questo tipo cambia le carte in tavola: permette di accedere ad un drone a prezzo del tutto minimo, trasformandolo in un gioco sia per bambini che per adulti e garantendo la piena registrazione su smartphone delle evoluzioni eseguite in aria. Motore estremamente silenzioso, piena stabilità di volo e ritorno al punto di partenza con un facile comando.

Le due batterie garantiscono ben 40 minuti di volo anche grazie all'estrema leggerezza complessiva del quadricottero. Possono essere definiti appositi punti di interesse, così come la modalità “seguimi” per la registrazione delle proprie imprese sportive. Un semplice controller permette infine il pieno controllo manuale, come fosse un videogioco ambientato nella realtà.

Piccolo e leggero, può essere riposto in una piccola valigetta in cui ci stanno drone, controller e batterie. Ottimo da portare in viaggio, insomma. Attenzione solo all'offerta: scade entro la serata, lasciando dunque soltanto poche ore a disposizione per i fortunati che hanno la possibilità di intercettare in tempo l'opportunità. Sei pronto a volare?