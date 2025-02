5,99€/mese e guardi tutto Disney+ in streaming, anche Win or Lose

L’intero catalogo di Disney+ è accessibile in streaming a soli 5,99 euro al mese, grazie alla formula Standard con pubblicità. È quella che include il supporto alla riproduzione dei contenuti a risoluzione Full HD e su due dispositivi in contemporanea. Non comporta limitazioni in termini di accesso alle nuove uscite o altro.

Guarda in streaming tutto il catalogo di Disney+

Tra le serie più interessanti di questo periodo c’è sicuramente Win or Lose, appena arrivata. È la prima realizzata da Pixar, caratterizzata dallo stile colorato e divertente tipico dello studio che ha scritto la storia dell’animazione. Racconta di una squadra di softball che si prepara per affrontare un’importante partita del campionato, trattando il tema dell’emotività in modo delicato e intelligente, attraverso punti di vista differenti. Scopri di più sulla trama e sugli episodi facendo un salto sulla piattaforma.

Disney+ è accessibile da ogni schermo, anche in mobilità: da quello dello smartphone o del tablet in mobilità, dal computer e dal televisore in salotto, per un’esperienza di visione che non conosce confini. È il servizio adatto a tutta la famiglia, grazie al suo catalogo che spazia dalle produzioni per i più piccoli all’intrattenimento più maturo con saghe come Star Wars e l’universo Marvel. A questo si aggiungono i documentari firmati da National Geographic, gli approfondimenti, gli show e tantissime pellicole della cinematografia classica.

Le alternative sono rappresentate dal piano Stardard (9,99 euro al mese) che aggiunge la possibilità di eseguire download per la visione offline ed elimina le pubblicità oltre che da quello Premium (13,99 euro al mese) con il supporto alla risoluzione 4K Ultra UD, alla modalità HDR, alla tecnologia Dolby Atmos e alla visione in contemporanea su quattro dispositivi.