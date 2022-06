5 app di cui non puoi fare a meno quando viaggi

Che si tratti di un viaggio di lavoro o di una semplice vacanza, siamo comunque accompagnati costantemente dalla tecnologia.

Lo smartphone, dispositivo portatile per eccellenza, può fornire grande supporto nel momento in cui ci ritroviamo lontani da casa. In un contesto fuori da un ambiente familiare, alcune app specifiche possono risultare non solo utili ma pressoché essenziali.

Un esempio? Google Maps è ormai considerato indispensabile. Di fatto, si tratta di uno strumento indispensabile, capace di essere una sorta di GPS avanzato capace di fornire aiuto ad orientarsi in pressoché qualunque contesto.

L’ app di una VPN affidabile poi, permette di mantenere al sicuro il traffico. Questo è molto importante quando si è in viaggio, visti i rischi legati alle Wi-Fi pubbliche di aeroporti e centri commerciali.

Google Translate, invece, è indispensabile non solo per chi non mastica l’inglese, ma anche per chi si trova a viaggiare in paesi dove si parlano altre lingue meno conosciute.

Airbnb, dal canto suo, propone soluzioni immediate per chi ama l’avventura e parte per una vacanza senza prenotare hotel. Allo stesso tempo, Uber offre la possibilità di muoversi senza restare vincolati ai mezzi pubblici.

Viaggi e VPN: quale servizio scegliere?

Abbiamo parlato genericamente di app VPN ma, nello specifico, a quale affidarsi?

Questo tipo di servizio viene offerto da svariati provider ma, tra i tanti, pochi sanno distinguersi quanto ExpressVPN. Stiamo parlando di una VPN che offre prestazioni elevate e un alto livello di privacy, con la possibilità di funzionare indistintamente su computer Windows, Linux e macOS così come su smartphone Android e iPhone.

I server, sparsi in 94 paesi, garantiscono una struttura di livello globale, difficilmente replicabile dalla concorrenza.

E i costi? Attualmente il servizio è disponibile in offerta con lo sconto del 49% per quanto concerne il piano annuale. Ciò significa che ExpressVPN costa solo 6,67 dollari al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.