5 chiavette USB 16GB ciascuna a soli 13€: offerta Amazon per la scuola

Torna tra i banchi di scuola, in ufficio o all’università senza il terrore di non aver dello spazio di archiviazione. Con queste 5 chiavette USB da 16GB ciascuna hai tutto ciò che ti occorre e non ne fai mai a meno. Sono comode, con sistema a rotazione e occhiello incluso per trasformarle in dei portachiavi. In più sono di colori diversi così non le confondi tra di loro.

L’offerta a tempo che c’è in corso su Amazon è la tua occasione. Con uno sconto interessante acquisti tutto il pack ad appena 13,99 euro ma fai presto: le scorte sono limitate così come il tempo. Collegati e aggiungile al carrello con un ribasso del 30%.

Le spedizioni sono sempre gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Chiavette USB da 16GB: un’occasione da non perdere su Amazon

Tra le offerte di settembre su Amazon hai anche la possibilità di acquistare storage a volontà. Cloud? No grazie con queste 5 chiavette USB comode e pratiche. Sono di colore diverso ma hanno tutte 16GB di spazio al loro interno per essere libero di trasferire e conservare qualunque genere di file.

Arrivano con dei cordini abbinati per poterle trasformare, all’istante, in dei portachiavi e non perderle mai di vista. Dopotutto non c’è niente di peggio di averne bisogno e non sapere dove sono, no?

Con il loro sistema a rotazione non hanno cappuccio. Ti basta roteare la copertura e sono subito pronte. Ovviamente sono PLUG&PLAY così da entrate in funzione senza necessità di installare driver manualmente. Per la compatibilità non farti problemi: Linux, ChromeOS, Windows e MacOS sono tutti compatibili.

Hanno un connettore USB di tipo A (quello classico, per intenderci) e seppure siano 2.0 offrono prestazioni ottime.

Non sprecare questa occasione e acquista le tue 5 chiavette USB da 16GB ciascuna ad appena 13,99 euro con lo sconto del 30% su Amazon. Un click e le aggiungi al carrello.

Le spedizioni sono gratuite e rapide in tutta Italia.